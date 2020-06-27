Британское правительство предлагает $500 млн за долю в обанкротившемся OneWeb

Власти Великобритании предложили 402 млн фунтов стерлингов (500 млн долларов) за покупку 20%-ной доли обанкротившегося спутникового оператора OneWeb. Правительство страны рассчитывает, что это вложение поможет Великобритании создать собственную навигационную спутниковую систему. Премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак подписали соответствующее соглашение, и по словам чиновников, сделка находится «на очень продвинутой стадии».

После выхода из ЕС Великобритания потеряла доступ к военным возможностям Galileo и теперь нуждается в собственной спутниковой навигационной системе, и хоть штаб-квартира OneWeb находится Великобритании, но спутники компания производит во Флориде. В марте 2020 года OneWeb объявила о своём банкротстве, в том числе из-за пандемии.

Оператор управляет 74 спутниками на орбите и планировал увеличить их число до 650. После завершения проекта OneWeb сможет обеспечить широкополосную связь, а также передачу GPS-данных для военных и гражданских нужд, рассчитывают в компании.

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