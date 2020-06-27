ЗаЮлю: Онлайн-забастовка в поддержку художницы Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки

РосКомСвобода поддерживает онлайн-забастовку #заЮлю в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре, которую преследуют за публикации в социальных сетях. Организаторы акции решили 27 июля, в День молодёжи призвать присоединиться всех неравнодушных:

«Мы хотим высказаться в защиту молодой художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии и пропаганде гомосексуальных отношений. Юлии грозит до 6 лет тюрьмы за схематичные бодипозитивные изображения женских тел и ведение вк-паблика “Монологи вагины”. 11 февраля 2020 года правозащитная организация «Мемориал» признала Юлию политзаключенной. 16 апреля Юлия получила международную награду «Index on Censorship» в номинации «Искусство», став второй россиянкой после Анны Политковской. Вспоминая прошлогодний опыт протестных действий в поддержку Ивана Голунова (например, одинаковые первые полосы газет с требованием освободить журналиста), мы понимаем, что высказываний только в социальных сетях может быть недостаточно. Мы предлагаем общие скоординированные действия в поддержку Юлии для сайтов СМИ, медиаплатформ, ресурсов и онлайн-проектов».

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В этот день Центр Вознесенского проводит поэтический марафон, на котором поэты будут читать собственные тексты, а ключевые деятельницы российской культуры, медиа, бизнеса и правозащиты выступят с размышлениями о свободе художника. В марафоне участвуют художницы Айдан Салахова и Ольга Кройтор, маркетолог Линор Горалик, телеведущая и юморист Татьяна Лазарева и другие общественники и представители современной культуры.

Ранее в поддержку Юлии высказалась участница панк-рок-группы Pussy Riot, активистка Надежда Толоконникова, отметив при этом совершенно разный подход в восприятии искусства и акционизма в разных регионах России: «Я думаю, это какие-то тараканы, которые бегут в голове у локальных ФСБшников и органов противодействия экстремизму, так называемый Центр «Э». И мы знаем с вами, что от региона к региону тараканы у них разные. То, что не вызывает никаких проблем в Москве, вызывает проблемы в Питере. Видимо, в Комсомольске-на-Амуре какие-то особенные тараканы, они как-то особенно озабочены женскими половыми органами. Например, когда я снимаю клип в Москве, Pussy Riot снимают клип в Москве, никого это не заботит. Но если мы делаем это в Питере, то все менты города Санкт-Петербурга становятся на уши, и считают своим непременным долгом сделать так, чтобы мы клип не снимали. Я думаю, что это какая-то особенностей фсбшников и эшников в Комсомольске-на-Амуре. Они, видимо, поверили в государственную пропаганду на тему того, что геи и лесбиянки собираются захватить Россию и сделать все как на Западе». Кроме этого, Толоконникова посвятила фотосессию Юлии Цветковой.

РосКомСвобода связалась с одной из сокураторов акции, врачом, меджурналисткой и подругой Юлии — Евдокией Цветковой. По её словам, медиастрайк поддержали многие издания и известные люди, также она рассказала о цели акции, которая должна привлечь как можно больше общественного внимания к абсурдному преследованию активистки:

«7×7, Антон Долин, искусство кино, Денис Драгунский, «Живая Библиотека», «Нож», Карен Шаинян, «Каспаров.Ру», Консорциум женских НПО, «Мать года» + Лена Боровая, НЭН, ОГФ, «Открытые новости», «Парни+», «ТД», «Технопоэзия», Центр вознесенского, BBC «Русская служба», Burning Hut, change.org, CHIPS, Cinemaholics, Coda, Colta.ru, The Bell, The Blueprint, The Calvert Journal, The Village, Wonderzine. Но и это не все, конечно. Освещать акцию будут «Медуза», «МБХ Медиа», «Медиазона», «Настоящее время», HolodMedia и другие издания. Мы хотим привлечь как можно больше внимания к Юлиной ситуации: внимания тех людей, которые обычно находятся в другом информационном поле и еще не знают о ней. Скоро судебный процесс, после страйка мы рассчитываем на бОльшую публичность, на увеличение количества подписантов петиции (сейчас это порядка 300 тысяч человек) за освобождение Юли, после чего мы отправим подписанную петицию во все задействованные инстанции».

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МЕДИАСТРАЙК #заЮлюДорогие наши подписчи_цы !Вы видите этот текст, потому что мы поддерживаем художницу, лгбт и… Опубликовано Техно-Поэзия Суббота, 27 июня 2020 г.

ЮЛЯ ЦВЕТКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ СВОБОДНА, А ВАШИ ДЕТИ — ЗНАТЬ СЛОВА «ПЕНИС» И «ВУЛЬВА»27 июня проходит медиастрайк… Опубликовано Soc-Fem Пятница, 26 июня 2020 г.

Мы попросили художников-участников нашей постоянной рубрики высказаться художественным языком о резонансном политическом преследовании их коллеги Юлии Цветковой. Опубликовано BURO 24/7 Russia Пятница, 26 июня 2020 г.

Евдокия также напомнила, что в поддержку Юлии Цветковой был создан специальный сайт, на котором публикуются самые актуальные новости по её делу. Также в Telegram есть канал, где выкладываются публикации о преследуемой «эшниками» художнице, в том числе — про медиастрайк.

«Медуза» сегодня опубликовала интервью с матерью художницы -Анной Ходыревой, которая рассказала об активистской деятельности своей дочери, доносах известного интернет-фрика Булатова, а также отношении жителей Комсомольска-на-Амуре к истории Юлии.

«Когда говорят о деле Цветковой, в первую очередь, упоминают ее работы из цикла «Женщина — не кукла», — пишет присоединившаяся к медиастрайку «Новая газета». — Это стилизованные под детские рисунки изображения женских тел, отличающихся от глянцевого идеала. Это, наверное, самый известный ее проект, но порнографию нашли не в них, а в публикациях из группы «Монологи вагины» во «ВКонтакте», которую Юлия администрировала. Многие из фотографий и картин, которые там публиковались, действительно, играли с темой вульвы — в абсолютном большинстве случаев метафорически. Возможно, какие-нибудь тонкие ценители искусства могли бы предъявить к ним претензии с точки зрения художественного вкуса, но ни о какой порнографии речи быть не может. Дело Юлии Цветковой, без сомнения, обусловлено еще и тем, что разворачивается в небольшом, удаленном от столиц городе, где просто выделяться из толпы до сих пор считается вещью наказуемой».

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Организаторы онлайн-забастовки предлагают следующие варианты участия:

Установка баннера-заглушки на весь день;

Установка баннера на несколько часов по вашему усмотрению;

Размещение информации с баннера на главной странице сайта;

Освещение акции на своей платформе.

«Мы верим, что благодаря общим усилиям и максимальной огласке сфабрикованное силовиками дело Юлии Цветковой будет прекращено. Мы просим вас о помощи и поддержке и готовы ответить на все ваши вопросы, — пишут они. — Сокураторы акции: Лёля Нордик, Дарья Серенко, Евдокия Цветкова, Анна Наринская, Антон Пичугин, Софья Сно, Тимур Нигоян, Nicole Garneau».

Баннеры и предлагаемый текст для публикации можно взять здесь.

РосКомСвобода присоединяется к акции сторонников Юлии, и мы тоже разделяем их мнение относительно творящегося в отношении неё абсурда:

«Мы считаем, что это дело сфабриковано из-за активистской деятельности Юлии и требуем его немедленного прекращения. Женское тело — это не порнография. Иначе всем музеям и галереям давно было бы предъявлено обвинение. Свободу Юлии Цветковой!»

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