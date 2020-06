ЗаЮлю: Онлайн-забастовка в поддержку художницы Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки

РосКомСвобода поддерживает онлайн-забастовку #заЮлю в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре, которую преследуют за публикации в социальных сетях. Организаторы акции решили 27 июля, в День молодёжи призвать присоединиться всех неравнодушных:

.

В этот день Центр Вознесенского проводит поэтический марафон, на котором поэты будут читать собственные тексты, а ключевые деятельницы российской культуры, медиа, бизнеса и правозащиты выступят с размышлениями о свободе художника. В марафоне участвуют художницы Айдан Салахова и Ольга Кройтор, маркетолог Линор Горалик, телеведущая и юморист Татьяна Лазарева и другие общественники и представители современной культуры.

Ранее в поддержку Юлии высказалась участница панк-рок-группы Pussy Riot, активистка Надежда Толоконникова, отметив при этом совершенно разный подход в восприятии искусства и акционизма в разных регионах России: «Я думаю, это какие-то тараканы, которые бегут в голове у локальных ФСБшников и органов противодействия экстремизму, так называемый Центр «Э». И мы знаем с вами, что от региона к региону тараканы у них разные. То, что не вызывает никаких проблем в Москве, вызывает проблемы в Питере. Видимо, в Комсомольске-на-Амуре какие-то особенные тараканы, они как-то особенно озабочены женскими половыми органами. Например, когда я снимаю клип в Москве, Pussy Riot снимают клип в Москве, никого это не заботит. Но если мы делаем это в Питере, то все менты города Санкт-Петербурга становятся на уши, и считают своим непременным долгом сделать так, чтобы мы клип не снимали. Я думаю, что это какая-то особенностей фсбшников и эшников в Комсомольске-на-Амуре. Они, видимо, поверили в государственную пропаганду на тему того, что геи и лесбиянки собираются захватить Россию и сделать все как на Западе». Кроме этого, Толоконникова посвятила фотосессию Юлии Цветковой.

РосКомСвобода связалась с одной из сокураторов акции, врачом, меджурналисткой и подругой Юлии — Евдокией Цветковой. По её словам, медиастрайк поддержали многие издания и известные люди, также она рассказала о цели акции, которая должна привлечь как можно больше общественного внимания к абсурдному преследованию активистки:

«7×7, Антон Долин, искусство кино, Денис Драгунский, «Живая Библиотека», «Нож», Карен Шаинян, «Каспаров.Ру», Консорциум женских НПО, «Мать года» + Лена Боровая, НЭН, ОГФ, «Открытые новости», «Парни+», «ТД», «Технопоэзия», Центр вознесенского, BBC «Русская служба», Burning Hut, change.org, CHIPS, Cinemaholics, Coda, Colta.ru, The Bell, The Blueprint, The Calvert Journal, The Village, Wonderzine. Но и это не все, конечно.

Освещать акцию будут «Медуза», «МБХ Медиа», «Медиазона», «Настоящее время», HolodMedia и другие издания.

Мы хотим привлечь как можно больше внимания к Юлиной ситуации: внимания тех людей, которые обычно находятся в другом информационном поле и еще не знают о ней. Скоро судебный процесс, после страйка мы рассчитываем на бОльшую публичность, на увеличение количества подписантов петиции (сейчас это порядка 300 тысяч человек) за освобождение Юли, после чего мы отправим подписанную петицию во все задействованные инстанции».