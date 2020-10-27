Интернет-активисты создали скрипт по разоблачению троллей и ботов во «ВКонтакте»

К «РосКомСвободе» обратились интернет-активисты, создавшие собственный проект по вылавливанию ботов и троллей, которые оставляют в различных пабликах «ВКонтакте» комментарии на политические темы с целью продвижения провластной точки зрения. Как выяснилось, большое количество таких ангажированных аккаунтов проявляет активность в комментариях новостных групп («Российская газета», «Рен ТВ», «Новости RT на русском», «Комсомольская правда — KP.RU», etc), а также в пабликах, посвящённым актуальным событиям как внутри России, так и за рубежом. Под постами с критическими замечаниями в отношении властей эти боты оставляют почти не различающиеся по своей стилистике типичные комментарии, накручивая взаимные лайки. На специальном сайте авторы проекта структурировали все эти типы активности, которые можно посмотреть в режиме онлайн.

«Ловля» осуществляется несколькими энтузиастами с помощью специального скрипта «для подсветки ботов», устанавливаемого на браузер. Гайд по установке выложен на отдельной страничке.

Мы в случайном порядке проверили некоторые выловленные с помощью gosvon.net аккаунты, и многие из них действительно выглядели весьма сомнительно, а используемые для этих страничек аватарки были взяты из свободных фотобанков — некоторые картинки у совершенно разных аккаунтов порой совпадали один-в-один. То есть кураторы определённых проектов, направленных на продвижение прогосударственных нарративов в Рунете, не особенно озадачивались соблюдением достоверности при создании тех или иных учётных записей в «ВК».

Находящимся в базе страницам создатели «ловушки для ботов» присвоили следующие маркировки:

Подтверждён (Аккаунт принадлежит боту, и на него можно жаловаться);

(Аккаунт принадлежит боту, и на него можно жаловаться); Проверяется (Аккаунт недавно был добавлен на проверку и модерируется);

(Аккаунт недавно был добавлен на проверку и модерируется); Удалить (Попадал на модерацию и диагноз не подтвердился, добавлен в исключения);

(Попадал на модерацию и диагноз не подтвердился, добавлен в исключения); Бот/Накрутка (Аккаунт используется в основном для накрутки лайков на комментарии других ботов, разжигания дискуссий и прочего спама. На него тоже можно жаловаться).

Мы побеседовали с Виктором — создателем «ловушки», и он нам рассказал, что заставило его задуматься о таком проекте, а также о наиболее трендовых темах, обсуждаемых фальшивыми аккаунтами.

Проект был запущен осенью прошлого года, но наиболее активно заработал он уже весной-летом года текущего, т.е. когда шла подготовка голосования по поправкам к Конституции:

«Стал замечать подозрительные подобные комментарии под различными постами пабликов. Поведение однотипно — обеление любой новости про власть или ситуацию в стране. Принижение и оскорбление любого проявления оппозиции, любого вида протестов, выражения мнения, идущего вразрез «курсу партии». «Все хорошо и не надо бухтеть», «Если не хорошо — надо просто потерпеть». Читать весь этот ужас и бездействовать не позволил характер. Страницы все как на подбор, фотография человека 25-40 лет и закрытый профиль. На текущий момент они пытаются играть в разнообразие, используя какие-либо мемы и любые другие фотографии как аватарки, но всех их объединяет одно: стиль комментария».

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До середины июня, даты начала подготовки к голосованию, комментарии собранных в базу аккаунтов касались в основном следующих тем:

США и Трамп (комментариев про Америку, по словам Виктора, всегда было очень и очень много); Турция и Эрдоган. «Тема была актуальна у них в конце 2019-начале 2020 года, — уточняет он. — По ней можно было заметить резкие смены методички: вчера Турция — друзья, а сегодня — „удар в спину“»; Украина, Крым, Донбасс — «отголоски 2014 года». Создание позитивного фона абсолютно под любой новостью про Россию.

«С началом пандемии первое место по упоминаниям закономерно занял вирус, — продолжает Виктор. — От них были сообщения вплоть до обвинений США в его создании… И, казалось бы, благое дело — про режим самоизоляции, но и тут все упиралось в банальное подавление паники, мол, «все хорошо», и широкомасштабная информационная поддержка любых решений Правительства, что бы оно ни сделало. А уже после 14 июня единственная их цель — приплести поправки абсолютно к любой теме, в большинстве случаев ситуация доходила просто до абсурда».

В данный момент благодаря проекту забанено уже более 5000 фальшивых аккаунтов. Если вы хотите присоединиться к этой команде, воспользуйтесь инструкциями, описанными в гайде. Со своей стороны, «РосКомСвобода» будет наблюдать за тем, как развивается данный проект, и мы обязательно расскажем вам обо всех связанных с ним новостях.

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