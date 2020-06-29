Минцифры предлагает сделать «Госуслуги» единым окном для жалоб и обращений

В России могут сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти, используя при их обработке искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на первого заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Пака и текст законопроекта, разработанного министерством.

На «Госуслугах» создадут рубрикатор ситуаций для направления обращений, и сайт автоматически будет перенаправлять жалобы в уполномоченный орган, показывая уведомления об этапах рассмотрения. Работа ИИ будет задействована в процессе обработки типовых обращений.

Воспользоваться услугой смогут граждане, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) госуслуг. Также обратиться в органы власти можно будет по почте или через многофункциональные центры, подав письменное обращение.

Минцифры отметило, что ежегодно граждане отправляют не менее 10 миллионов писем в 250 тысяч органов власти. 65% из них поступают через формы на официальных сайтах или по электронной почте. Пак считает, что такой формат работы «неэффективен»: «Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет, а чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают».

.



.

.