Власти Казахстана заблокировали больше трёх тысяч сайтов за год

Порядка 3,2 тысячи сайтов в Казахстане в 2019 году признали незаконными и заблокировали в рамках борьбы с радикальными течениями в республике, сообщила в понедельник министр информации и общественного развития республики Аида Балаева.

В целом казахастанскими властями за прошлый год было проверено более 5,3 тысяч онлайн-ресурсов, и те, на которых обнаружили противозаконные материалы, в том числе религиозного характера, попали под блокировку.

Балаева назвала ограничение доступа к таким ресурсам «борьбой с первопричиной возникновения» терроризма и радикализма. Она отметила, что «самое важное в этой области — это создать иммунитет населения против радикальных движений и предотвратить межрелигиозные конфликты в стране».

Осенью прошлого года Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет с оценкой уровня свободы Интернета в мире. Казахстан оказался в числе стран, где свобода Интернета «значительно ухудшилась» за минувший год. У Казахстана 32 из 100 максимально возможных баллов (получившие от 0 до 39 баллов относятся к странам «с несвободным Интернетом). В одном ряду с Казахстаном — Азербайджан, Россия, Беларусь, Пакистан, Узбекистан и Иран. Причем свою причастность к сбоям в работе некоторых соцсетей и мессенджеров какое-то время власти Республики Казахстан отрицали, но недавно вынуждены были признать этот факт:

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