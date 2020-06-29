Сбербанк попросили подвинуться с цифровой платформы «Гостех»

Правительство решило базово обезличить новую цифровую платформу «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Минцифры исключило из доработанной версии проекта постановления об экспериментальном запуске новой цифровой платформы «Гостех» упоминание конкретных компаний, пишет «Коммерсант». Доработанный проект был направлен на согласование в ведомства, и в него могут войти как непосредственно сам Сбербанк, который был инициатором проекта, так и его конкуренты в лице консорциума ВТБ и «Ростелекома».

В предыдущей версии проекта постановления среди участников эксперимента был указан именно Сбербанк. Предполагается, что на платформе будут представлены сервисы аренды государственного имущества и кадастрового учета недвижимости, а также система получения цифрового полиса обязательного медицинского страхования.

По мнению руководителя группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максима Налютина, наиболее вероятным конкурентом Сбербанку выглядит партнерство ВТБ и «Ростелекома», которые уже работают над формированием платформы больших данных. В конце марта 2020 г. они создали совместное предприятие «Платформа больших данных», основным направлением деятельности которого стали разработка и монетизация продуктов на основе обработки больших данных с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

Согласно проекту постановления, платформа «Гостех» предназначена для интеграции ряда государственных сервисов. К ним относятся, в том числе, кадастровый учет недвижимости, аренда госимущества, а также получение цифрового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Операторами конкретно этих сервисов после запуска платформы выступят Росимущество, Росреестр и Фонд ОМС.

В Минцифры ранее говорили, что использование платформы Сбербанка не потребует расходов из госбюджета. Если разработка будет реализована за счет инвестора, то он, видимо, получит возможность заработка на эксплуатации системы, что в результате может стать выгодным коммерческим проектом, полагает Налютин. Это могут быть прямые комиссии или косвенные доходы за счет более комплексной работы с пользователем как в рамках «Гостеха», так и в периметре сервисов самого инвестора, поясняет он.

Перевести сервисы на платформу «Гостех» Минцифры планирует до конца 2021 года.

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