Минцифры хочет поставить под контроль технологические сети

Минцифры разработало проект изменений в Федеральный закон №123-ФЗ «О связи», на который обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью». Поправки предлагается внести в пункт 9 статьи 56.2, которая регламентирует «обязанности операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, собственников или иных владельцев точек обмена трафиком, собственников или иных владельцев линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, иных лиц, если такие лица имеют номер автономной системы».

Кроме уже имеющихся на данный момент обязанностей, собственникам или иным владельцам технологических сетей связи, имеющим номер автономной системы, Минцифры хочет добавить следующие:

5) хранение на территории РФ информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи — в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий;

6) предоставление уполномоченным госорганам информации, указанной в подпункте 5, информации о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, иной информации, необходимой для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами;

7) приостановление оказания пользователям услуг связи на основании мотивированного решения в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской федерации, в случаях, установленных федеральными законами.

«В связи с высокой вероятностью передачи ложных сообщений террористической направленности, подтвержденной сообщениями ФСБ России, полученными в результате проведения мероприятий оперативно-розыскной деятельности, а также выявления фактов осуществления мошеннических действий, связанных с наличием неконтролируемого трафика передачи данных и голосового трафика в технологических сетях связи с номером автономной системы, возникла необходимость определить перечень информации, необходимой для хранения и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность», — говорится в сводном отчёте к документу.

Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации появятся у ФСБ и МВД России в рамках выполнения установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).

Дата окончания публичного обсуждения — 20 июля 2020 г. Свои пожелания и замечания вы можете оставить на странице документа.

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