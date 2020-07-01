Минцифры заявляет об удалении персональных данных, использовавшихся для цифровых пропусков

Все данные по цифровым пропускам удалены после окончания режима самоизоляции, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. При оформлении цифровых пропусков россияне предоставляли информацию куда, на чем и на какое время едут, а также указывали данные о транспортных картах или личных автомобилях. Эта информация была удалена из всех государственных информационных систем, уверяют в министерстве.

Но подтвердить информацию о том, что так же поступил и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, Минцифры за него не может, добавил он.

«В соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима», — заявил РБК представитель ДИТа.

Ранее Шадаев подчеркивал, что министерство сразу декларировало, что цифровые пропуска будут временной мерой. Первой персональную информацию удалила Московская область, где режим самоизоляции окончился еще в конце мая.

Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» Минцифры запустило в середине апреля. В нем можно было оформить мобильный пропуск для выхода из дома в виде QR-кода. Для входа в приложение требовалась подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, также пользователь должен был указать адрес отправления и назначения и причину выхода из дома. Этот сервис планировалось использовать более чем в 20 регионах, сообщали в министерстве.

В конце мая ведомство пообещало удалить все личные данные, использованные в приложении, после снятия ограничений на передвижение. «Мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — отмечал Шадаев.

В то же время в Москве приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» не использовалось. В столице была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии. При этом москвичи сообщают, что им продолжают приходить штрафы от столичных властей, в частности — за неустановку приложения.

Жене пришло, письмо "счастья", и штраф в 4 тысячи рублей.За не установку программы "социальный мониторинг"А, телефоны,… Опубликовано Ильей Тебелевым Вторник, 30 июня 2020 г.

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