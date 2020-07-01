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01.07.2020

Минцифры заявляет об удалении персональных данных, использовавшихся для цифровых пропусков

Эти данные собирались для приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», однако при этом в министерстве не смогли подтвердить, что точно также поступили власти Москвы в отношении своего аналогичного сервиса

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Все данные по цифровым пропускам удалены после окончания режима самоизоляции, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. При оформлении цифровых пропусков россияне предоставляли информацию куда, на чем и на какое время едут, а также указывали данные о транспортных картах или личных автомобилях. Эта информация была удалена из всех государственных информационных систем, уверяют в министерстве.

Но подтвердить информацию о том, что так же поступил и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, Минцифры за него не может, добавил он.

«В соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима», — заявил РБК представитель ДИТа.

Ранее Шадаев подчеркивал, что министерство сразу декларировало, что цифровые пропуска будут временной мерой. Первой персональную информацию удалила Московская область, где режим самоизоляции окончился еще в конце мая.

Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» Минцифры запустило в середине апреля. В нем можно было оформить мобильный пропуск для выхода из дома в виде QR-кода. Для входа в приложение требовалась подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, также пользователь должен был указать адрес отправления и назначения и причину выхода из дома. Этот сервис планировалось использовать более чем в 20 регионах, сообщали в министерстве.

В конце мая ведомство пообещало удалить все личные данные, использованные в приложении, после снятия ограничений на передвижение. «Мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — отмечал Шадаев.

В то же время в Москве приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» не использовалось. В столице была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии. При этом москвичи сообщают, что им продолжают приходить штрафы от столичных властей, в частности — за неустановку приложения.

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Опубликовано Ильей Тебелевым Вторник, 30 июня 2020 г.

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