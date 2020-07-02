Провайдеры недополучили в результате эксперимента «Доступный интернет» порядка 200 млн рублей

Потерянная выручка провайдеров, участвующих в эксперименте Минцифры «Доступный интернет» по обеспечению бесплатного доступа в сетях домашнего интернета к перечню социально значимых ресурсов, с апреля по июнь составила 191,6–220,2 млн руб. в зависимости от скорости доступа, следует из оценок рабочей группы при комиссии РСПП по связи и IT. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию документа.

По подсчётам комиссии, дополнительные затраты участников проекта на приобретение и установку оборудования составили от 30 млн до 100 млн рублей, а на сервисное обслуживание и техподдержку — от 5 млн до 20 млн рублей. Эксперты прогнозируют, что в первый год эксперимента суммарные потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить 6,8 млрд рублей, а затем 5,5 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, в случае подключения к проекту мобильной связи отрасль может потерять не менее 110 млрд рублей. Минэкономразвития после консультаций с операторами оценило потери в 160 млрд рублей в год.

Оценка проводилась на основе данных МТС (включая МГТС), «ЭР-Телекома», «Вымпелкома» и Netbynet (дочерний провайдер «МегаФона»).

Комиссия РСПП также отметила, что в утвержденных Минцифры социально значимых сайтах на 80% присутствует потоковое видео, которое в основном загружается с зарубежных ресурсов. «Таким образом, российские операторы связи фактически будут спонсировать зарубежных производителей контента», заявили в комиссии.

По данным Минцифры, за первые два месяца бесплатным интернетом воспользовались всего 500 тыс. абонентов, тогда как в России более 33,4 млн абонентов домашнего интернета.

Между тем, глава министерства связи Максут Шадаев заявил журналистам, что экспериментальный период проекта «Доступный интернет», который должен был завершиться на днях, будет продлён до конца года.

По его словам, первый этап показал, что, с одной стороны, сервис востребован,с другой стороны, не дает гигантских объемов потребляемого трафика. «То есть большое количество людей этим воспользовались. Для многих, конечно, это способ получить гарантированный доступ к определенному перечню сайтов в тот момент, когда они, к сожалению, не могут или не имеют времени или возможности оплатить полноценный доступ», — сказал министр.

Он добавил, что страхи операторов, связанные с тем, что массово абоненты будут выбирать такой социальный доступ, не оправдались. «Мы не видим ни объемов трафика долгосрочно, ни того, что большая часть абонентов туда перешла», — сказал Шадаев. Ранее операторы просили о компенсации им потерь, связанных с обеспечением «доступного интернета».

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