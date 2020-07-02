Суд не признал кражу биткоинов преступлением из-за отсутствия у них правового статуса

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными двух злоумышленников, похитивших 5 млн рублей. При этом незаконное завладение криптовалютой на 55 млн из обвинения исключили «в связи с отсутствием правового статуса». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга.

Речь идёт о деле в отношении Петра Пирона и Евгения Пригожина (однофамилец), которые в 2018 году под угрозой пыток заставили потерпевшего перечислить им эти средства. По мнению суда,

«…из информации Банка России следует, что по виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. С учетом положений ст. 209 и ст. 128 Гражданского Кодекса, ст. 158 Уголовного Кодекса, криптовалюта не является предметом преступления против собственности, в связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным, данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признанным средством платежа на территории России, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств».

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В результате суд удовлетворил иск потерпевшего частично — на 5 млн рублей. Пригожина приговорили к 8 годам лишения свободы, Пирона — к 10 годам. «В остальной части иск оставлен без рассмотрения и за Ш. признано право на удовлетворение иска в рамках гражданского судопроизводства», — добавили в суде.

«Жертва все еще может попытать счастья в гражданском суде. Независимо от любого будущего судебного разбирательства, это решение суда является замечательным — по сути, оно объявило, что кража Биткоин не является преступлением», — иронизирует интернет-издание «Криптомастер».

Такого же мнения придерживаются ряд других специализирующихся на криптовалютах интернет-ресурсов.

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