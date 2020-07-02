Google покупает компанию фитнес-трекеров Fitbit. Что не так?

Двадцать правозащитных групп из США, Европы, Латинской Америки и других стран призвали регулирующие органы с осторожностью отнестись к покупке Google компании фитнес-трекеров Fitbit. В числе организаций — американская Public Citizen, европейская Access Now, бразильский Институт защиты прав потребителей, различные австралийские и канадские группы.

Приобретение Fitbit предоставляет Google такую интимную информацию о пользователях, как количество ежедневных шагов, качество сна и частота сердечных сокращений, считают авторы коллективного письма.

«Регуляторы должны иметь в виду, что на практике Google будет использовать весь существующий сейчас набор уникальных, высокочувствительных данных Fitbit в сочетании со своим собственным», — заявили правозащитники. Пресс-секретарь корпорации ответила, что сделка касается устройств, а не данных.

Ранее в США Google предъявили групповой иск, в котором корпорация обвиняется в незаконном вторжении в личную жизнь миллионов пользователей путём повсеместного отслеживания в интернете с помощью браузеров, работающих даже в «приватном» режиме. Истцы требуют взыскать с холдинга Alphabet (в него входит Google) не менее 5 млрд долл., заявляя, что компания тайно собирает информацию о том, что и где люди просматривают в интернете.

Google объявила о сделке в 2,1 млрд долл. в ноябре. Fitbit потеснили на рынке Apple и Samsung Electronics, и Google надеется сделкой усилить конкуренцию в этом сегменте.

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