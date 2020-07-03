Попытки медиакомпаний подвинуть Google в интернет-рекламе пока проваливаются

Американский интернет-гигант заявляет, что издатели лишатся прибыльного потока рекламы, если продолжат ограничивать сбор данных о пользователях.

Медиакомпании ЕС ожидали, что с 15 августа Google будет запрещено хранить информацию о пользователях и это подорвёт преимущество корпорации, позволявшее ей доминировать на рынке, пишет Reuters. Однако Google заявил, что издатели лишатся прибыльного потока рекламы, если продолжат ограничивать сбор данных. Переговоры продолжаются, но у американской компании есть более эффективные рычаги влияния.

Google использует программное обеспечение, чтобы отслеживать местоположение читателей и контент, который они потребляют. Это позволяет маркетологам делать персонализированный таргетинг. Медиакомпаниям приходится делиться доходами с Google, чтобы получить доступ к огромному числу рекламодателей. По всему миру их доход в рекламе Google за последние десять лет упал вдвое, до 16%, говорится в документе антимонопольного управления Йельского университета.

Конкуренты утверждают, что некоторые действия Google были незаконно монополизированными, и власти в США, Великобритании, ЕС и Австралии в этом году рассматривают возможность применения штрафных санкций или даже разрыва сотрудничества с Google.

В то же время Google считает индустрию интернет-рекламы свободной от монополии и говорит, что политика корпорации направлена на то, чтобы привести закон о конфиденциальности ЕС в соответствие с тем, как работают его рекламные инструменты.

Ранее французское антимонопольное ведомство приказало Google провести переговоры с информационными агентствами страны и оплатить повторное использование фрагментов новостей. Это означает, что компания будет вынуждена платить издателям за заголовки и отрывки контента, которые появляются в Google News и поисковике.

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