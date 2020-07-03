Сбербанк и Visa запускают услугу биометрической оплаты покупок в сети кафе Prime

Сбербанк и Visa запустят в сети кафе Prime услугу по биометрической оплате покупок — клиенту будет достаточно только посмотреть в камеру терминала. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрировать биометрию лица в приложении «Сбербанк Онлайн», банкомате или офисе банка. Затем ее нужно привязать к карте Visa Сбербанка в одном из кафе Prime.

Список заведений, оснащенных системой распознавания, банк рекомендует искать на сайте сети Prime. При биометрической оплате покупатель автоматически получит скидку в 20 %.

Ранее о разработке аналогичного приложения сообщал «Ростелеком». Предполагалось, что провести перевод по биометрии лица можно будет на сумму до тысячи рублей, а для сумм, превышающих этот порог, нужно будет ввести дополнительный код.

Напомним, в июне текущего года об открытии ресторана, где еду можно забрать после сканирования лица, заявил KFC. По мнению ведущего юриста РосКомСвободы Саркиса Дарбиняна, использование системы распознавания лиц в коммерческих целях вполне допустимо, однако клиентам заведений с такой услугой стоит обращать внимание на порядок использования биометрии, внимательно ознакомиться с политикой обработки и защиты персональных данных, убедившись, что техническое обеспечение безопасности данных функционирует на должном уровне.

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