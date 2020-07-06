В ЕСПЧ подали жалобу о массовом распознавании лиц на митинге в Москве

Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября, сообщает РБК. По их мнению, система могла позволить мэрии и МВД собрать данные о тысячах сторонников оппозиции. Это первая подобная жалоба в отношении России, а также в практике ЕСПЧ в целом, рассказали в международной правозащитной группе в «Агоре», занимающейся этим делом. Также вполне возможно, что акция стала первым мероприятием в России, где применили массовое (а не точечное) распознавание лиц.

В конце сентября 2019 года после выборов в Мосгордуму на проспекте Сахарова состоялась акция протеста. Активисты заметили закреплённые на рамках металлоискателей на уровне человеческого роста камеры видеонаблюдения. Милов и Попова потребовали cуд оценить законность использования камер, ссылаясь на конституционный запрет на вмешательство в личную жизнь и на закон о защите персональных данных. Такое вмешательство в права граждан, считают они, было несоразмерно своим целям: перед митингом ничто не давало власти повод думать, что акция примет насильственный характер.

Ответчиками по искам были ДИТ мэрии Москвы, Роскомнадзор и ГУ МВД по столице. В суде они подтвердили оснащение камер технологией распознавания лиц, сказав, что система видеоаналитики «работает исключительно в интересах обеспечения безопасности жителей столицы». Савёловский и Тверской суды нашли использование распознавания лиц обоснованным и не нарушающим права граждан. Кроме того, как подчёркивал Савеловский суд, точность технологии составляет 65%, то есть говорить о безошибочной установке личности каждого человека в кадре нельзя. Мосгорсуд утвердил эти решения.

Информации о том, применялись ли потом против кого-либо собранные данные, нет, но «это и не является предметом спора», рассказали в «Агоре». По мнению заявителей, само применение такой технологии на протестном митинге говорит о нарушении нормы Европейской конвенции о недопустимости дискриминации (ст. 14), поскольку оно «не было политически нейтральным». Попова и Милов также заявляют о нарушении прав на эффективные средства правовой защиты (ст. 13): российские суды проигнорировали большинство их доводов.

Сейчас единственное известное на международном уровне судебное решение по использованию системы распознавания лиц – прошлогоднее постановление Высокого суда Англии и Уэльса по иску активиста Эда Бриджеса к главному констеблю полиции Южного Уэльса. В деле фигурирует очень точечная система поиска конкретных людей при наличии контроля и исследований независимых сторон. В этих условиях Высокий суд признал технологию законной, сейчас дело на апелляции. В России же механизмов контроля за использованием распознавания лиц не существует в принципе, говорят в «Агоре».

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