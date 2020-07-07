Минцифры запускает систему слежки за больными COVID-19 и контактировавшими с ними гражданами

Минцифры разработало регламент системы слежения за контактировавшими с больными коронавирусом на основе данных мобильных операторов, говорится в документа ведомства, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов. Список абонентов, находившихся в одной геопозиции с заболевшим и имеющих с ним контакт, предлагается получать с помощью специальных алгоритмов.

Он будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного времяпрепровождения и «особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода». Данные о контактировавших будут отправлять в оперштабы по борьбе с коронавирусом, Минздрав, Росгвардию и полицию.

Разработанный Минцифры регламент определяет порядок информационного и организационно-технического взаимодействия системы отслеживания граждан, находившихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, с информационными системами заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и оперативными штабами субъектов Российской Федерации. Исходными данными для системы отслеживания являются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи, зараженного COVID-19.

По данным о номере мобильного телефона, полученным от Минздрава, власти будут отслеживать местоположение заразившегося и составят список тех, кто находился рядом с заболевшим и общался с ним по мобильной связи последние 14 дней.

Перечень конкретизируется с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода. В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минцифры и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД и Минздрав России.

В документе также приводится схема информационного взаимодействия ведомств:

«Ситуационный центр Минкомсвязи Росси, — отмечает Telegram-канал «Телеком-ревью», — ежесуточно, в 07:30 (по состоянию на 07:00) получает информацию от операторов ПРТС (ПАО «МегаФон», ‎ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Екатеринбург-2000») об абонентах сотовой связи, в части предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, обобщает, осуществляет ее анализ и представляет ‎в Минкомсвязи России в виде справок, таблиц и в визуализированном виде ‎на ресурсе roam.scmks.ru«.

Роскомнадзор установил, что такое использование данных об абонентах не нарушает законодательства о персональных данных. Телефонный номер можно отнести к этим данным только в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей установить личность пользователя, а геолокация не позволяет сделать это, считает ведомство.

Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа — 20 июля 2020 года. Если у вас есть замечания или пожелания, вы можете оставить их на странице документа.

О создании системы слежения за носителями коронавируса Минцифры сообщило в начале апреля текущего года. «Если граждане условия не выполняют, операторы им отправляют соответствующее СМС. Если это систематически происходит, то дальше операторы будут предоставлять данные правоохранительным органам», — пояснял глава министерства Максут Шадаев.

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