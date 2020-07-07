Журналистское сообщество обеспокоено обвинением экс-сотрудника «Ъ» и «Ведомостей» в госизмене

Судя по всему, в России намечается ещё один громкий скандал, связанный с уголовным преследованием журналистов, и, вполне возможно, оно встанет в один ряд с такими прецедентными событиями, как «дело Голунова» и «дело Прокопьевой». Бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали и предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена), наказание по этой статье предполагает от 12 до 20 лет колонии. Соответствующее видео опубликовало ФСБ в социальных сетях. В мае 2020 года Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. «Роскосмос» подтвердил задержание Сафронова, но в госкорпорации отметили, что задержание не связано с нынешним местом работы.

Иван Сафронов раньше работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Его материалы уже становились поводом для «бесед» в ФСБ и иска по обвинению в разглашении государственной тайны. Рассказываем, о чем писал Сафронов и что могло стать поводом для задержанияhttps://t.co/6q8LZchuxz — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 7, 2020

В «Коммерсанте» Сафронов освещал темы ВПК, много писал о предприятиях космической отрасли, в частности, о «Роскосмосе». В середине марта 2019 года была опубликована статья «Су-35 укрепят египетскую силу», написанная Сафроновым и Александрой Джорджевич. Статья о контракте на поставку в Египет российских истребителей была опубликованная с ссылкой на источники в ВПК. После выхода статьи госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможных санкциях в отношения Египта в случае покупки российских истребителей. Позже статья была удалена с сайта издания, в суде было зарегистрировано административное дело по части 7 статьи 13.15 КоАП (использование СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну), но суд не стал рассматривать дело. Копия статьи осталась в Архиве интернета и Webpage archive. «Рособоронэкспорт» в марте месяце того же года опроверг информацию о подписании контракта.

В мае 2019 года Иван Сафронов после почти десяти лет работы в политическом отделе «Коммерсанта» покинул издание. Сафронова и его коллегу Максима Иванова уволил собственник издания после выхода статьи о возможном уходе с поста спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко: «Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, который высказал серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это не важно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек». После увольнения Сафронова и Иванова из «Коммерсанта» ушел весь отдел политики вместе с заместителем главного редактора и главой отдела Глебом Черкасовым.

В июле 2019 года Сафронов перешел в «Ведомости», где продолжал писать статьи на тему ВПК и космической отрасли. За время работы в «Ведомостях» Сафронов публиковал информацию о катастрофе атомной подлодки «Лошарик», тайном присвоении гендиректору «Ростеха» Чемезову звания Героя России, инцидентах с устаревшей ракетой на военных учениях «Гром-2019» и первом крушении истребителя Су-57.

После назначения Андрея Шмарова главным редактором издания, Сафронов уволился из «Ведомостей» и стал советником Дмитрия Рогозина в «Роскосмосе», где проработал менее двух месяцев.

В «Роскосмосе» он должен был курировать информационную политику корпорации и ряд «спецпрограмм», допуска к гостайне он не имел. Во время его работы на «Роскосмос» личный аккаунт Рогозина стал официальным аккаунтом корпорации.

ФСБ РФ возбудила в отношении Сафронова уголовное дело по статье «Госизмена». Он подозревается в том, что работал на одну из спецслужб НАТО, добавили в ФСБ. По версии службы, советник Рогозина собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

«Задержание Ивана – конечно, неожиданность. Я уверен, что это уголовное дело связано с профессиональной деятельностью Ивана. С каким именно кейсом связано это дело, я не знаю, но таких журналистов как он, практически больше нет. Надеюсь, он скоро окажется на свободе», — прокомментировал ситуацию бывший начальник Ивана в «Ъ» Глеб Черкасов.

При этом Черкасов отметил, что буквально полтора месяца назад, в мае, агентство ТАСС со ссылкой на свои источники подтвердило информацию Сафронова о поставках истребителей Су-35 в Египет и начало исполнения контракта, о котором шла речь в статье Ивана.

Редакция издания The Bell в связи с данным инцидентом опубликовала заявление, в котором назвала Ивана Сафронова одним из лучших российских журналистов, а также прогнозирует, что процесс над ним будет иметь непрозрачный характер:

«Учитывая резонанс и возможную связь задержания Сафронова с выполнением его профессиональных обязанностей журналиста, мы уверены, что это дело должно быть предано максимальной огласке и публичности, а Ивану — предоставлены все возможности для защиты. Многие журналисты The Bell знакомы с Иваном лично, некоторые работали с ним вместе. У нас никогда не возникало вопросов к его профессионализму и репутации. «Ваня и госизмена — это вещи абсолютно несовместимые», — написала сегодня коллега Сафронова, редактор международного отдела «Коммерсанта» Елена Черненко. Те из нас, кто знаком и работал с Иваном Сафроновым, могут подписаться под этими словами. The Bell будет следить за развитием ситуации и выражает поддержку Ивану и его семье».

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«Самое плохое, что дело Ивана Сафронова сейчас засекретят, и останется только догадываться, какая там гостайна и кто кому что передавал, — соглашается с коллегами шеф-редактор Знак.com Дмитрий Колезев. — Опять надежда только на проявление журналистской солидарности, что публичное давление не даст спрятать нюансы дела от общественности».

Юристы и коллеги Ивана Сафронова в целом обеспокоены делом против него, считая, что теперь темы безопасности и обороноспособности страны в российской прессе попадут под табу.

«Все, кто пишет на тему обороны и безопасности РФ, рискуют сесть за госизмену» — юристы и коллеги Ивана Сафронова о его задержанииhttps://t.co/9e98JTTzAh — The Insider (@the_ins_ru) July 7, 2020

«Иван Сафронов недавно был назначен советником главы Роскосмоса, Рогозин – это чиновник такого уровня, что все его советники проходят тщательную проверку, и если бы на момент назначения по нему велась работа, то никто бы его не назначил. А это значит, что уголовному делу могли дать ход только недавно. Тогда еще более странно, что поводом могла стать его статья годовой давности», — адвокат Владимир Жеребенков, защищающий американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж.

Александр Гольц, военный эксперт:

«Те, кто рискует писать сегодня на тему обороны и безопасности Российской Федерации, находятся в очень тяжелом положении. Достаточно посмотреть наши документы, которые определяют, что относится к гостайне, а что нет, и можно увидеть без труда, что любую журналистскую публикацию на тему вооруженных сил можно подтянуть уж точно к разглашению гостайны, а при желании и к госизмене. При этом, что конкретно относится к гостайне, определяется инструкцией, которая секретна в свою очередь. То есть, когда вы беретесь писать, вы не знаете, влезете вы случайно в гостайну или нет. Это сделано исключительно для того, чтобы был только один источник информации по вопросам безопасности и обороны — официальные органы. В этих условиях любой человек, который рискует писать об этом, априори ставит себя в очень сложное положение. Да, он был советником Рогозина, и, наверное, его очень тщательно проверяли. Но ФСБ — это очень большая структура. Один проверяет по своим делам, и это не мешает другому отделу завести дело и вести его, не передавая информацию коллегам. Как мы знаем из последних событий, ФСБ сегодня — это та еще Воронья слободка».

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«Разгласить гостайну теоретически может любой, — отмечает адвокат Константин Ривкин. — Я фамилию называть не буду, этот человек сейчас работает адвокатом. Он беседовал со своим сослуживцем, носителем секретной информации, и тот ему что-то такое рассказал, а он потом это сделал достоянием публики и в результате был привлечен к уголовной ответственности именно за разглашение государственной тайны. Госизмена заключается в том, что это информация разглашается ‘сторонним товарищам'».

«Напомню, буквально пять дней назад за госизмену к семи годам лишения свободы был приговорен военный эксперт Владимир Неелов, писавший на тему частных военных компаний. Что примечательно, он сотрудничал в том числе с кремлевскими СМИ и пригожинским РИА ФАН», — добавляет Дмитрий Колезев.

Известно также об обыске в квартире главреда «Холода» Таисии Бекбулатовой, успевшей сообщить об это главе «Агоры» Павлу Чикову. По его словам, «судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым».

Подробно о ситуации с Сафроновым можно прочесть на @mediazzzona

➡️ https://t.co/B6cnOvkt6G Мнения журналистов об Иване и обвинениях в его адрес — на @meduzaproject

➡️ https://t.co/cxs0MOJovL — Важные истории (@istories_media) July 7, 2020

В Кремле не связывают с журналистской деятельностью обвинение в госизмене бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Он обвиняется по статье о госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам, об этом говорится в опубликованном заявлении. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов».

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По его словам, в Кремле о задержании Сафронова узнала из СМИ, а президента Владимира Путина о нем не информировали. Песков уверен, что дело Сафронова не нуждается в особом контроле и «совершенно нет необходимости» ставить в известность главу государства о нюансах работы контрразведки, которая «ведется 24 часа в сутки».

На слова журналистов о том, что дело Сафронова в суде будут рассматривать в закрытом режиме, Песков ответил: «Было бы странно, если бы дела о гостайне и госизмене, где речь касается работы иностранных разведок у нас на территории и контрразведывательной деятельности, осуществлялись бы в транспарентном режиме».

Было бы странно, если бы связали… Но вопросов все равно много. Помимо того, что "не ходил бы ты, Ванек, во солдаты" к рогозиным… Опубликовано Григорием Пасько Вторник, 7 июля 2020 г.

В Москве у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Сафронова. Уже есть задержанные.

«Когда один за другим сажают журналистов — это очень плохой знак, очень плохой знак для всей нашей страны». Задержанный корреспондент “Ъ” Александр Черных о деле Ивана Сафронова. pic.twitter.com/VHMmzkNuOQ — Коммерсантъ (@kommersant) July 7, 2020

У здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова https://t.co/wM32P8sgTR — Дождь (@tvrain) July 7, 2020

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