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07.07.2020

Власти США могут наложить ограничения на TikTok

Американские пользователи могут передавать информацию «китайским коммунистам», считает госсекретарь США Майкл Помпео

 

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограничения доступа американских пользователей к китайскому приложению TikTok, рассказал в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео. Власти опасаются, что оно может использоваться Пекином в качестве средства наблюдения и пропаганды.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос», — сказал Помпео и напомнил о том, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны. В детали чиновник погружаться не стал, не желая «опережать» по этому вопросу заявление президента.

В октябре прошлого года два американских конгрессмена попросили  директора Национальной разведки проверить, имеет ли коммунистическое китайское правительство какое-либо влияние на то, что американцы видят в приложении. По их словам, «с более чем 110 млн загрузок только в США TikTok является потенциальной контрразведывательной угрозой», которую нельзя игнорировать.

В ответ на письмо сенаторов TikTok тогда рассказал о независимости компании от государства: «Китайское правительство никогда не требовало от нас удалить какой-либо контент, и мы не сделали бы этого, даже если бы нас попросили». Отдельно компания отметила, что хранит все пользовательские данные американцев в США с резервным резервированием в Сингапуре. Её центры обработки данных расположены полностью за пределами Китая, и ни один из них не подпадает под действие китайского законодательства.

В марте исследователи обнаружили, что TikTok, не имея на то прав,  обладает доступом к некоторым наиболее чувствительным данным пользователей Apple, таким как пароли, адреса криптовалютных кошельков, ссылки на сброс учётных записей и личные сообщения.

В течение ближайших дней TikTok прекратит работу на территории Гонконга в связи с принятым Китаем законом о национальной безопасности в этом автономном районе. Впрочем, Гонконг — убыточный рынок для компании.

В конце июня Министерство информационных технологий Индии заблокировало TikTok и еще 58 китайских приложений на территории страны, посчитав, что сервисы угрожают нацбезопасности страны и могут нанести ущерб ее суверенитету.

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