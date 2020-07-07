Власти США могут наложить ограничения на TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограничения доступа американских пользователей к китайскому приложению TikTok, рассказал в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео. Власти опасаются, что оно может использоваться Пекином в качестве средства наблюдения и пропаганды.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос», — сказал Помпео и напомнил о том, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны. В детали чиновник погружаться не стал, не желая «опережать» по этому вопросу заявление президента.

В октябре прошлого года два американских конгрессмена попросили директора Национальной разведки проверить, имеет ли коммунистическое китайское правительство какое-либо влияние на то, что американцы видят в приложении. По их словам, «с более чем 110 млн загрузок только в США TikTok является потенциальной контрразведывательной угрозой», которую нельзя игнорировать.

В ответ на письмо сенаторов TikTok тогда рассказал о независимости компании от государства: «Китайское правительство никогда не требовало от нас удалить какой-либо контент, и мы не сделали бы этого, даже если бы нас попросили». Отдельно компания отметила, что хранит все пользовательские данные американцев в США с резервным резервированием в Сингапуре. Её центры обработки данных расположены полностью за пределами Китая, и ни один из них не подпадает под действие китайского законодательства.

В марте исследователи обнаружили, что TikTok, не имея на то прав, обладает доступом к некоторым наиболее чувствительным данным пользователей Apple, таким как пароли, адреса криптовалютных кошельков, ссылки на сброс учётных записей и личные сообщения.

В течение ближайших дней TikTok прекратит работу на территории Гонконга в связи с принятым Китаем законом о национальной безопасности в этом автономном районе. Впрочем, Гонконг — убыточный рынок для компании.

В конце июня Министерство информационных технологий Индии заблокировало TikTok и еще 58 китайских приложений на территории страны, посчитав, что сервисы угрожают нацбезопасности страны и могут нанести ущерб ее суверенитету.

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