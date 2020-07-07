Суд отказал правообладателю «Ждуна» в иске к ВКонтакте

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск ООО «Си Ди Лэнд Контакт» (CD Land, владелец прав на товарный знак «Ждун») о взыскании 5 миллионов рублей с ООО «Вконтакте». Заявление было подано в суд в связи с незаконным, как считает истец, использованием ответчиком знака «Ждун» в виде электронных стикеров (эмодзи пак).

Заявление направили в суд ещё в ноябре 2019. Представитель CD Land заявлял, что до подачи иска стороны вели переговоры об использовании Ждуна в качестве эмодзи. «ВКонтакте» предлагалось заключить лицензионное соглашение, чтобы новые стикеры были легальны.

Однако комиссионных за Ждуна правообладатели не добились. На сторону «ВКонтакте» встал и арбитражный суд Санкт-Петербурга, отказавший в удовлетворении иска. Мотивы этого решения пока не опубликованы.

Суд отклонил иск владельца прав на «Ждуна» к соцсети «ВКонтакте». Компания «Си Ди Лэнд контакт» хотела взыскать 5 млн рублей с «ВКонтакте» за использование бренда «Ждун» для электронного стикерпака. — Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) July 6, 2020

CD Land не в первый раз судится из-за незаконного использования бренда. В 2017 году компания выиграла суд у компании «Играмир», которая производила мягкую игрушку «Инопланетянин», похожую на Ждуна. Тогда правообладателю заплатили 1 млн рублей. А в 2019 году за подобное нарушение поплатился хоккейный клуб «Спартак» — он выплатил CD Land 2,3 млн рублей.

Компания получила исключительные права на Ждуна в России в 2017 году, заключив контракт с его автором, художником-скульптором Маргарет ван Брифорт. Ждун представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки без ног, но с руками человека. Скульптура, ставшая популярной в интернете в 2017 году, олицетворяет терпеливое пассивное ожидание.

.

.

.