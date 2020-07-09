Цифровое гражданство: баланс между физическим миром и киберпространством

.

Почему мы выделяем цифровое гражданство?

.

Как мы уже писали, цифровое гражданство в широком смысле слова начинается с момента, когда человек заходит в сеть. Но если давать определения терминам «пользователь» и «цифровой гражданин», то, конечно же, они не совпадут полностью. А всё потому, что, как указывают эксперты «Роскомсвободы», в основе цифрового гражданства лежат взаимоотношения человека с другими людьми, обществом и государством и проактивная позиция. Если человек зашёл в интернет найти какую-то информацию, его можно назвать пользователем, если что-то купить, получить услуги от государства, то, не переставая быть пользователем, он может называться ещё и цифровым гражданином. Кроме того, если углубляться, цифровой гражданин не только получает и распространяет информацию, ревностно оберегая принцип свободного доступа к ней, но и делает на основе этой информации выводы и действует: объединяется с другими людьми для решения совместных задач, защиты прав или реализации интересов, делится мнениями, преобразовывает действительность реальную через виртуальную.

Напоминаем, цифровое гражданство — область гражданско-правовых отношений, которые осуществляются в интернете и/или имеют цифровой формат. Эти отношения могут быть как между гражданами и государством (в том числе цифровым), так и непосредственно между гражданами, а также с цифровыми экосистемами, которые имеют надгосударственный характер (Google, Apple и пр.)

Имеет ли смысл выделять цифровое гражданство как отдельное явление? С одной стороны, нет. Человеческие общение и взаимодействие многоаспектны, и можно выбрать любую призму, чтобы взглянуть на них. Да и нормы «классического» гражданства из физического мира в интернете не растворяются и продолжают работать. С другой стороны, игнорировать новую коммуникативную среду, которую породили доступ к интернету, тоже не получится, поскольку она меняет парадигму отношений и даёт людям новые возможности и, следовательно, новые права и обязанности. Ещё один важный момент, возникающий благодаря интернет-технологиям и в корне отличающий цифровое гражданство от обычного, — его экстерриториальность, отсутствие привязанности к месту жительства. Цифровое же гражданство без лишних проволочек даёт возможность входить в контакт с государством любым его нерезидентам и почувствовать себя действительно гражданином мира.

Итак, что отличает цифровое гражданство от обычного:

— новые возможности благодаря цифровым технологиям;

— экстерриториальность действия.

.

«Сложилось ощущение, что человек привязан к территории и законам определенной страны. Но это не так, потому что интернет открыл много возможностей. Важно научиться понимать, какие права и возможности даёт цифровая среда, как можно реализовывать и защищать», — Саркис Дарбинян, руководитель юридической практики «Роскомсвободы».

.

.

Элементы цифрового гражданства

.

В цифровом гражданстве можно выделить следующих акторов, которые могут быть связаны отношениями в рамках цифрового гражданства, это:

— человек;

— государство;

— компании.

К элементам цифрового гражданства относятся цифровые:

— права;

— обязанности;

— интересы;

— возможности.

.

Объём цифрового гражданства шире, чем совокупность прав и обязанностей. В него входят, собственно, интересы и возможности, а также не относящиеся непосредственно к праву нормы интернет-сообществ.

Не всегда то, что интересно людям, связано именно с правами. Например, если люди хотят создавать сервисы для улучшения системы здравоохранения, это будет их интересом.

.

«Возможностей в киберпространстве становится всё больше, поэтому, может быть, в будущем появится и специфическое законодательство. Именно мы уже сейчас думаем о цифровом гражданстве как об отдельной парадигме, к которой надо присматриваться и которую надо обсуждать, вырабатывая общую точку зрения», — Наталья Малышева, пресс-секретарь «Роскомсвободы».

.

Среди цифровых возможностей можно выделить:

— снижение до минимума бюрократии;

— электронное участие в обсуждении вопросов, законопроектов и иных правовых актов (regulation.gov.ru);

— голосование;

— госуслуги;

— заключение договоров;

— блага, товары, информация;

— участие в жизни не только своего общества, но и глобального;

— простота объединений для решения различных вопросов (Change.org, «Планета.ру» и т.д.).

.

Риски киберпространства

.

Впрочем, киберпространство предоставляет людям не только возможности, но и создаёт определённые риски. В первую очередь это технологические и технические риски, такие как взломы и утечки. Помимо этого обретают и новую, цифровую, форму мошенничество и кражи (паролей, данных), ограничение доступа к информации, нарушение неприкосновенности личной жизни (приватности) и пр.

Для того чтобы избежать их, государство и общество должны соблюдать следующие принципы:

— открытость информации;

— кибербезопасность;

— защита персональных данных.

.

«Также важный аспект взаимодействия государства и граждан — это общественный контроль. Без создания института общественного доверия любые технологические решения, применяемые органами власти, становятся непрозрачными, превращаются в «чёрный ящик» и происходит нивелирование многих полезных функций цифрового взаимодействия между государством и обществом», — Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы».

.

Говоря о рисках, эксперты «Роскомсвободы» выделяют два вида защиты данных — Data Security и Data Privacy.

Data Security — технические меры защиты информации (безопасные протоколы, сквозное шифрование и т.д.).

Data Privacy — порядок доступа и возможность использования данных человека.

Говоря о рисках, эксперты «Роскомсвободы» выделяют два вида защиты данных — Data Security и Data Privacy.

Обеспечение безопасности — важная часть разговора о цифровом гражданстве. В контексте цифрового гражданства по ней, особенно по Data Privacy, возникает много вопросов, которые ещё предстоит решить: кто имеет авторизованный доступ данных, при каких обстоятельствах и на каких условиях? Для защиты Data Privacy должны быть созданы определённые инструменты, которые будут доступны населению.

Также стоит помнить о балансе между безопасностью и удобством, которые дают интернет-технологии.

.

«Любой сервис всегда — компромисс между безопасностью и удобством. В коммерческой среде есть тренд, что можно сделать одновременно и удобный, и относительно безопасный продукт. И иногда это получается. Государства тоже могут пойти по этому пути. Но то, что видим в России — это не всегда удобно и почти всегда небезопасно, потому что нет ни культуры обращения с данными, ни мотивации их защищать», — Станислав Шакиров, технический директор «Роскомсвободы».

.

Итак, цифровой гражданин — это тот, кто не только получает и использует информацию, но и действует на её основе, меняя реальную действительность через виртуальную. Цифровое гражданство отличается новыми возможностями (но не стоит забывать о рисках киберпространства) и экстерриториальностью действия. У него есть такие элементы, как права и обязанности. В следующих материалах мы подробно расскажем вам про взаимосвязь цифровых прав и прав человека.

.

.

.