Что такое цифровое гражданство? Рассказываем в общих чертах

«Роскомсвобода» в рамках концепции «Цифрового гражданства» провела онлайн-конкурс Pandemic Hacathon, чтобы найти и поддержать инновационные проекты в области здравоохранения и гражданской взаимопомощи в условиях кризиса. Теперь мы решили подробнее рассмотреть явление цифрового гражданства и предлагаем погрузиться в тему вместе с нами.

В феврале вы уже принимали участие в нашем опросе, о его результатах расскажем попозже. А пока начнём с основ и очертим, что такое цифровое гражданство и какие вызовы перед ним стоят, а также что такое цифровые права, цифровые интересы и цифровые навыки. Представляем первую — вводную — статью цикла.

Цифровое гражданство берёт истоки в онлайн-активности, когда человек заходит в интернет и создаёт там электронную почту, выкладывает фотографии, делает покупки в онлайн-магазинах и пр. Однако в дальнейшем процесс становления цифровым гражданином выходит за рамки пользования интернетом. Согласно британскому социологу Томасу Хамфри Маршаллу, цифровые технологии снижают барьеры на пути к участию в качестве гражданина в деятельности общества. То есть цифровое гражданство не параллельная реальность, а продолжение взаимодействия между человеком и государством в интернете. По словам главного редактора портала об образовании «TeachThought» Терри Хейка, цифровое гражданство — и вовсе «качество реакции индивида на членство в цифровом сообществе».

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«Вопрос цифрового гражданства сейчас становится крайне актуальным не только для государства, но и для гражданского общества. Нам нужно определиться с понятием и терминологией цифрового гражданства, с тем, какие основные вызовы сегодня существуют, для каких проблем нужно найти решение, чтобы обеспечить соблюдение прав и свобод человека с одной стороны, с другой — обеспечить развитие технологий, которые, несомненно, могут использоваться для улучшения жизни каждого россиянина», — Саркис Дарбинян, глава юридической практики «Роскомсвободы», партнёр «Центра цифровых прав».

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Итак, цифровое гражданство — специфическая область гражданско-правовых отношений, которые осуществляются в информационно-телекоммуникационных сетях и/или имеют цифровой формат. Эти отношения могут быть как между гражданами и государством, так и непосредственно между гражданами.

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«По моему видению в цифровом гражданстве есть три актора: государство, которое обладает своими целями, полномочиями, набором сервисов, а также корпорации и общество — у каждого из которых также есть свои ожидания и риски, свое понимание развития технологий и взаимоотношений», — Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы».

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Цифровое гражданство исходит из международного права, но в своей реализации на уровне отдельных государств опирается на национальные законы и договорное право разных стран. Его важным элементом являются так называемые цифровые права. Цифровые права — права человека, нашедшие реализацию в интернет-пространстве). Права человека постулируются в различных международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека и Европейской конвенции по правам человека. В российском национальном законодательстве они находят отражение в Конституции.

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Цифровые права включают, но не исчерпываются следующими правами:

Право на информацию:

— право на доступ к интернету;

— право на поиск, получение и передачу информации;

— право на использование, создание и публикацию цифровых произведений.

Право на приватность:

— право на защиту персональных данных;

— право на анонимность;

— право на шифрование;

— право на защиту чести и достоинства;

— право на информированность.

Право на электронное участие:

— право на получение услуг в электронном виде;

— право на электронное судопроизводство;

— право на электронное голосование;

— право на принятие решений на государственном, региональном и муниципальном уровне.

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Помимо цифровых прав, которые нужно защищать, у людей есть цифровые интересы, которые они хотели бы реализовывать и продвигать.

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«В цифровом гражданстве интересы людей связаны с взаимоотношением друг с другом, с взаимопомощью, с выстраиванием горизонтальных социальных связей, с доступом к информации, с возможностью обмениваться мнениями, идеями, запросами, с решением каждодневных, рутинных, практических задач с помощью современных технологий. В прозрачном пространстве цифрового гражданства интересы людей опираются на принципы конкурентоспособности, открытости, ответственности, солидарности, взаимодействия», — Наталья Малышева, пресс-секретарь «Роскомсвободы».

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Цифровое гражданство в полной мере реализуется при выполнении следующих двух условий:

— Подотчетность и контроль при взаимодействии граждан с социальными сетями и другими платформами.

— Гражданское взаимодействие с государственными информационными ресурсами.

Итак, цифровое гражданство — это право, а цифровые навыки позволяют людям осуществлять это право.

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Цифровые навыки предполагают надлежащее и ответственное использование технологий пользователями. Директор по технологиям государственных школ в Канзасе и исследователь цифрового гражданства Майк Риббл разработал три принципа такого использования:

Уважение — этикета, доступа к интернету и исполнения закона.

Просвещение — грамотности, коммуникации и коммерции.

Защита — прав и обязанностей, безопасности (пароли, защита от вирусов), здоровья.

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Цифровой доступ у всех разный, поэтому те, у кого он лучше, по мысли автора концепции, должны помогать тем, у кого с ним хуже. Цифровая коммерция означает, что часть экономики теперь регулируется онлайн. Цифровое здоровье подразумевает осведомлённость о том, какую нагрузку испытывает организм при использовании интернета и какие риски несёт зависимость от него (напряжение глаз, головные боли, стресс).

Таким образом, цифровое гражданство дает людям использовать цифровые технологии безопасным и эффективным способом.

Впрочем, у цифрового гражданства есть специфические, присущие ему вызовы, например, защита персональных данных, кибербезопасность, доступ к информации, открытость технологий. Ответы на них нам предстоит искать сообща.

Резюмируя, можем сказать, что в отличие от классического понятия гражданства оно учитывает особенные условия, не свойственные физическому пространству. Однако некоторые считают, что не следует использовать слово «цифровой» в контексте гражданства, потому что на самом деле всё это применимо и к обычному физическому миру. Так имеет ли среда значение? Поговорим об этом и многом другом в следующих статьях.

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