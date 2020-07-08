В Общественной Палате предложили создать Министерство пропаганды

Председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артём Кирьянов, являющийся также первым заместителем председателя Общественной палаты РФ (ОПРФ) по экспертизе общественно значимых законопроектов, заявил о необходимости создания в России министерства пропаганды:

«Сегодняшняя моя идея выглядит как очень спорная, но нам совершенно точно нужно министерство пропаганды Российской Федерации».

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Он озвучил эту идею в рамках круглого стола «Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением». Кирьянов пояснил, что сейчас в России фактически ни один государственный орган не отвечает за пропаганду.

В России нет необходимости создания такого министерства, считает член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. По его мнению, это исключительно придуманный бессмысленный орган, «который не может существовать, так как у нас в России нет идеологии».

Однако Кирьянов не первый, кто озвучил подобную идею. Ещё в мае 2019 года ЛДПРовец Борис Чернышов предложил создать министерство попаганды, что «могло бы позитивно сказаться на воспитании молодежи», но коллеги в парламенте не поддержали эту идею.

«Не министерство пропаганды надо создавать, а семью укреплять. У нас уже были министерства пропаганды. Когда семья разрушена, ни одно министерство не поможет», – заявил тогда председатель ГД Вячеслав Володин.

2016 год, Матвиенко: “Мне кажется, министерство счастья было бы очень полезно для России” 2020 год: В ОП России заявили о необходимости создать министерство пропаганды. pic.twitter.com/GHMjCJ2fXa — Виталий С. (@vits2014) July 8, 2020

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