Американский законопроект против шифрования угрожает безопасности пользователей по всему миру

The Internet Society выражает свою озабоченность законопроектом о легальном доступе к зашифрованным данным LAEDA. Организация отправила соответствующее письмо в Сенат, которое было подписано более чем 75 экспертами по глобальной кибербезопасности, организациями гражданского общества, компаниями и торговыми ассоциациями. По мнению авторов письма, законопроект «слишком технически несовершенен, чтобы быть эффективным, и заставит компании сделать свою продукцию менее безопасной».

LAEDA – прямое нападение на инструмент, который для обеспечения своей безопасности каждый день используют миллионы людей, считают в The Internet Society. Закон уничтожит сквозное шифрование, заставляя компании предоставлять правоохранительным органам доступ к зашифрованным данным по запросу. Единственный для компаний способ соблюдать закон – встроить бэкдоры в свои продукты или вообще не использовать шифрование. На минуточку, речь идёт о таких областях, как онлайн-банкинг, работа из дома, телемедицина и общение с друзьями в интернете.

The Lawful Access to Encrypted Data Act would force companies to provide "technical assistance" to law enforcement that request access to encrypted data. Nope. Backdoors weaken encryption for everyone, and this bill puts all U.S. internet users at risk.https://t.co/8aYcFTpOFX — The Tor Project (@torproject) July 7, 2020

LAEDA – последняя на данный момент «атака» разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes) на сквозное шифрование. В альянс входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Впервые разведальянс потребовал от IT-компаний отказаться от шифрования в 2018 году. Союзники считают, что технологические компании не должны развивать продукты таким образом, чтобы оставлять пространство для деятельности преступников. В прошлом году правительства этих стран заявили, что сквозное шифрование может осложнить судебное преследование лиц, причастных к сексуальному насилию над детьми или терроризму.

Но нет никакого способа обеспечить бэкдор без снижения уровня безопасности пользователей, убеждены в The Internet Society. LAEDA подвергнет риску не только американцев, но всех, кто используют американские продукты и услуги со сквозным шифрованием.

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