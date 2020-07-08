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08.07.2020

Американский законопроект против шифрования угрожает безопасности пользователей по всему миру

Новый правовой акт Lawful Access to Encrypted Data Act (LAEDA) в случае его принятия подвергнет риску не только жителей США, но всех, кто используют американские продукты и услуги со сквозным шифрованием

 

The Internet Society выражает свою озабоченность законопроектом о легальном доступе к зашифрованным данным LAEDA. Организация отправила соответствующее письмо в Сенат, которое было подписано более чем 75 экспертами по глобальной кибербезопасности, организациями гражданского общества, компаниями и торговыми ассоциациями. По мнению авторов письма, законопроект «слишком технически несовершенен, чтобы быть эффективным, и заставит компании сделать свою продукцию менее безопасной».

LAEDA – прямое нападение на инструмент, который для обеспечения своей безопасности каждый день используют миллионы людей, считают в The Internet Society. Закон уничтожит сквозное шифрование, заставляя компании предоставлять правоохранительным органам доступ к зашифрованным данным по запросу. Единственный для компаний способ соблюдать закон – встроить бэкдоры в свои продукты или вообще не использовать шифрование. На минуточку, речь идёт о таких областях, как онлайн-банкинг, работа из дома, телемедицина и общение с друзьями в интернете.

LAEDA – последняя на данный момент «атака» разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes)  на сквозное шифрование. В альянс входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Впервые разведальянс потребовал от IT-компаний отказаться от шифрования в 2018 году. Союзники считают, что технологические компании не должны развивать продукты таким образом, чтобы оставлять пространство для деятельности преступников. В прошлом году правительства этих стран заявили, что сквозное шифрование  может осложнить судебное преследование лиц, причастных к сексуальному насилию над детьми или терроризму.

Но нет никакого способа обеспечить бэкдор без снижения уровня безопасности пользователей, убеждены в The Internet Society. LAEDA подвергнет риску не только американцев, но всех, кто используют американские продукты и услуги со сквозным шифрованием.

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