Американский законопроект против шифрования угрожает безопасности пользователей по всему миру

The Internet Society выражает свою озабоченность законопроектом о легальном доступе к зашифрованным данным LAEDA. Организация отправила соответствующее письмо в Сенат, которое было подписано более чем 75 экспертами по глобальной кибербезопасности, организациями гражданского общества, компаниями и торговыми ассоциациями. По мнению авторов письма, законопроект «слишком технически несовершенен, чтобы быть эффективным, и заставит компании сделать свою продукцию менее безопасной».

LAEDA – прямое нападение на инструмент, который для обеспечения своей безопасности каждый день используют миллионы людей, считают в The Internet Society. Закон уничтожит сквозное шифрование, заставляя компании предоставлять правоохранительным органам доступ к зашифрованным данным по запросу. Единственный для компаний способ соблюдать закон – встроить бэкдоры в свои продукты или вообще не использовать шифрование. На минуточку, речь идёт о таких областях, как онлайн-банкинг, работа из дома, телемедицина и общение с друзьями в интернете.

The Lawful Access to Encrypted Data Act would force companies to provide "technical assistance" to law enforcement that request access to encrypted data.

Nope. Backdoors weaken encryption for everyone, and this bill puts all U.S. internet users at risk.https://t.co/8aYcFTpOFX

— The Tor Project (@torproject) July 7, 2020