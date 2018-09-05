Разведальянс «Пять глаз» потребовал от IT-компаний отказаться от шифрования

Продолжающиеся вокруг шифрования, конфиденциальности, приватности дебаты в плане использования современных технологий преступниками продолжились с новой силой после опубликования альянсом «Пять глаз» (разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания) достаточно претенциозного постановления.

An ongoing debate around #encryption, privacy and crime is set to be stoked further with the latest announcement from #FiveEyes https://t.co/0qJZFpxDOh — SiliconRepublic (@siliconrepublic) September 3, 2018

Когда в 2016 году ФБР потребовало от Apple помощи в разблокировке iPhone террориста, устроившего стрельбу в городе Сан-Бернардино (США), остро встал вопрос защиты конфиденциальности клиентов технологических компаний. Теперь страсти разыгрались снова из-за ультиматума, предъявленного альянсом «Пять глаз» (Five Eyes) технологическим компаниям, прозвучавшем фактически в такой формулировке: «Дайте нам доступ к зашифрованным данным и устройствам, в противном случае мы вас заставим».

На прошедшей встрече Five Country Ministerial (FCM) представители правительств стран-участниц альянса «Пять глаз» обсудили будущее кибербезопасности и нацбезопасности, а также растущую угрозу терроризма в киберпространстве. В ходе встречи был подготовлен ряд документов, в том числе касательно шифрования данных. Согласно заявлению «О принципах доступа к доказательствам и шифрованию», «конфиденциальность не является абсолютной», а ответственность за обеспечение доступа к «законно полученным данным» лежит как на правительственных организациях, так и на технологических компаниях.

«В настоящее время есть некоторые проблемы, связанные с растущим использованием и сложностью технологии шифрования, в связи с чем нам необходима дальнейшая помощь», – говорится в уведомлении. То есть, все, начиная от производителей электроники наподобие Apple и Samsung и заканчивая сервисами наподобие Facebook и WhatsApp, должны оказывать «помощь» спецслужбам.

«Если правительственным службам по-прежнему будут препятствовать в законном доступе к информации, необходимой для защиты граждан наших стран, мы можем применять технологические, принудительные, законодательные или другие меры для получения законного доступа», – указано в постановлении.

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