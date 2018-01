Британские власти: Telegram и другие IT-компании плохо борются с негативным контентом

В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (которую ещё называют «британской Яровой») обрушилась с сокрушительной критикой на социальные медиа:

«IT-компаниям нужно предпринимать гораздо больше усилий для соблюдения своих обязательств по борьбе с вредной и незаконной деятельностью на их онлайн-платформах. Они просто не имеют права бездействовать, пока их сервисы используются для содействия жестокому обращению с детьми и современным формам рабства, равно как для распространения экстремистского и террористического контента», – сказала она.

Мэй регулярно обращается к этой проблеме с тех пор, как она стала премьер-министром и лидером Консервативной партии. В прошлом году она продавливала свое видение на саммите “Большой семерки” (G7). В своем выступлении в Давосе она отметила существенный прогресс в плане удаления незаконного контента, которого удалось достичь с тех пор благодаря сотрудничеству государственных структур и IT-компаний. Однако, по её мнению, предпринятых усилий все ещё не достаточно. Мэй считает, что высокотехнологичные компании должны стремиться к автоматическому удалению запрещенной информации.

В начале января Европейская комиссия также призывала IT-компании к введению автоматических систем фильтрации и выявления незаконного контента. Позднее Еврокомиссия провела свой третий обзор состояния дел с момента введения Этического кодекса для социальных медиа. В докладе была дана положительная оценка политике онлайн-платформ в отношении “языка вражды” (hate speech). Такой тон Еврокомиссии делает маловероятным распространение на общеевропейский уровень немецкого опыта по регулированию “языка вражды”, который уже неоднократно подвергался критике.

Особое внимание в ходе своего выступления Тереза Мэй уделила мессенджеру Telegram.

“Нам нужны межотраслевые ответы на эту проблему, поскольку небольшие онлайн-платформы могут быстро превратиться в пристанище преступников и террористов. Мы видим, что случилось с Telegram, и мы хотели бы видеть большее желание таких небольших платформ идти на контакт. Никто не хочет иметь репутацию создателя платформы для террористов или самого популярного приложения для педофилов”, – сказала она.

Незадолго до выступления Мэй создатель Telegram Павел Дуров, который также находится в Давосе, опубликовал короткий твит. “Некоторые политики обвиняют инструменты в тех действиях, которые можно совершить с помощью этих инструментов”, – написал он, прикрепив ссылку на более раннюю публикацию. Никакой дальнейшей реакции на обвинения со стороны Мэй от него не последовало.

