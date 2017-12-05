Устраивать слежку за гражданами с помощью бэкдоров власти США могут без решения суда

Власти США уверяют, что правительство может использовать свои юридические полномочия для того, чтобы тайно просить американскую компанию о технической помощи, к примеру, о внедрении бэкдора, то есть намеренного искажения алгоритма в продукт. В своих операциях по сбору разведывательных данных и наблюдению правительство США опирается на раздел 702 Закона о надзоре за внешней разведкой. В случае, если компания откажется выполнить просьбу, чиновники смогут обратиться в суд. Так, например, в прошлом году ФБР через суд пыталось заставить Apple изменить программное обеспечение на iPhone «стрелка из Сан-Бернардино», чтобы расшифровать его данные. Однако позже спецслужбам США удалось получить доступ к смартфону террориста Фарука, взломав его без помощи со стороны IT-компаний.

Критики уже давно утверждают, что правительство имеет широкие возможности для проведения наблюдения в рамках широких согласований с Судом по надзору за внешней разведкой (FISC). В частности, FISC может утвердить ежегодную сертификацию, подтверждающую, что правительство требует помощи от технической компании США, но суд не требует описания того, для чего требуется конкретная помощь. Это дает правительству широкий круг полномочий издавать директивы без какого-либо дальнейшего утверждения или пересмотра.

Интересно, что в парламент США уже внесен законопроект, который будет требовать от правительства получать одобрение от FISC для каждого запроса о помощи.

Напомним, в первой половине ноября текущего года Компания Apple предложила Федеральному бюро расследований (ФБР) помощь по делу Девина Келли, расстрелявшего на прошлых выходных 25 человек в Техасе. Правда, Apple не сказала напрямую, что предоставит ФБР доступ к содержимому телефона Келли, сложности с доступом к которому озвучили федералы накануне неожиданного заявления IT-гиганта.

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