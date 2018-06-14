Apple закроет лазейки спецслужб по взлому смартфонов

Компания Apple заявила о намерении изменить настройки iPhone таким образом, чтобы защитить их от инструментов, используемых правоохранительными органами для получения доступа к данным на устройствах.

По словам представителей компании, эта мера нацелена на защиту клиентов в странах, где полиция может конфисковать телефон без веской причины. Apple также опасается, что данные методы взлома могут оказаться в руках злоумышленников и использоваться для слежки за пользователями. В грядущей версии iOS (скорее всего, iOS 12) Apple намерен использовать функцию, известную как USB Restricted Mode, которая ограничивает доступ к заблокированному iPhone через его USB-порт, если телефон не был разблокирован за последний час. Данный порт используется инструментами таких компаний, как GrayShift и Cellebrite для соединения и обхода механизмов безопасности, ограничивающих количество попыток ввода пароля.

«Мы постоянно укрепляем защиту в каждом продукте Apple, помогая клиентам защититься от хакеров, похитителей личных данных и от вторжения в частную жизнь, — сообщил представитель Apple журналистам. — Мы с уважением относимся к работе правоохранителей, и поэтому разработка улучшений в области безопасности наших продуктов не направлена на то, чтоб было нарушено выполнение ими своих обязанностей».

Напомним, ранее израильский производитель инструментов для проведения криминалистической экспертизы Cellebrite уведомил своих клиентов о появившейся новой возможности взлома любого устройства под управлением iOS 11. Помимо этого, американский стартап Grayshift, предположительно организованный подрядчиками разведслужб США и бывшим инженером Apple, начал распространять в узких кругах маркетинговые материалы, описывающие инструмент под названием GrayKey, предназначенный для разблокировки iPhone.

Напомним, в феврале 2016 г. Apple отказалась помогать ФБР взломать iPhone обвиняемого в теракте в Сан-Бернардино. Позже американские власти сообщили, что спецслужбы смогли самостоятельно получить информацию со смартфона. ФБР, по данным агентства, пришлось найти стороннего подрядчика, который взломал смартфон без помощи Apple.

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