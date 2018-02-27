Тверской суд отказался принять иски к Apple о замедлении смартфонов

Тверской суд Москвы не принял к рассмотрению пять исков, поданных российскими владельцами iPhone к ООО «Эппл Рус» из-за замедления корпорацией работы смартфонов. «Сегодня постановлением судьи заявителям возвращены три исковых заявлений, ещё два иска возвращены постановлением суда от 19 февраля», — сказала журналистам и.о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

Она пояснила, что отказ в принятии заявлений к производству связан с отсутствием устранения недостатков в них со стороны истцов.

Суд в Москве не стал рассматривать иски к Apple по поводу замедления работы смартфонов https://t.co/5hfHCj3avd — Business FM (@Radio_BFM) February 27, 2018

Ранее суд оставил иски без движения, попросив истцов уточнить их суммы. Так, в одном из первых исков гражданин требовал компенсации морального вреда на сумму 777 777 рублей и безвозмездной замены аккумулятора смартфона, в другом заявлении другой истец требовал от компании 55 000 рублей и устранения недостатков устройства.

Ранее управляющий партнер NLF group Максим Карпов сообщал, что в суды Москвы и Московской области подано десять исков на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей к «Эппл Рус».

В конце декабря 2017 года Apple принесла извинения за снижение скорости работы старых моделей iPhone на фоне судебных исков и возмущений потребителей. Власти США, Франции и ряда других стран заинтересовались деятельностью Apple после обнародования этой информации и начали расследования. Apple признала, что скорректировала операционную систему iOS так, чтобы замедлить выполнение смартфонами определенных задач. Компания пообещала снизить цену на услугу замены аккумулятора, а также включить в обновленную версию операционной системы функцию отслеживания состояния аккумулятора.

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