Минцифры предлагает россиянам заходить в соцсети через «Госуслуги»

Минцифры запускает эксперимент по идентификации пользователей соцсетей и агрегаторов товаров и услуг через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая связана с единым порталом «Госуслуг». Это следует из подготовленного министерством проекта постановления Правительства.

Также предлагается использовать портал «Госуслуг» для регистрации пользователей сайтов объявлений и сервисов поиска работы, отмечает CNews. Необходимость проведения эксперимента возникла в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией и может повысить достоверность и эффективность дистанционного взаимодействия между физическими и юридическими лицами, отмечается в пояснительной записке к документу.

Проект постановления не содержит упоминания каких-либо конкретных названий соцсетей, равно как и дополнительных требований по стране регистрации соцсети или наличии представительства в России. Участие в эксперименте производится заинтересованными компаниями на добровольной основе, отмечено в документе.

Эксперимент предлагается провести с 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г. Компаниям, которые заинтересованы в пилотном проекте, предлагается присоединиться к ЕСИА, чтобы их пользователи смогли в дальнейшем регистрироваться и входить в свои аккаунты в соцсетях, заключать договоры купли-продажи недвижимости, товаров, выполнения работ, оказания услуг, договоры аренды имущества, купли-продажи транспортного средства, а также совершать юридически значимые действий в процессе трудоустройства.

В период коронавирусной инфекции увеличилось количество мошеннических схем, поэтому дополнительное подтверждение личности покупателя повысит безопасность, считают в Минцифры. Сейчас при регистрации на многих сайтах есть возможность зарегистрироваться с помощью аккаунта одной из соцсетей. Рядом с логотипами Facebook, Вконтакте и другими появится значок портала «Госуслуг». Пользователь сам определит для себя наиболее удобный способ идентификации.

«Для пользователей это может быть удобным — все сведения о нем, включая телефоны и адреса, будут храниться в государственной системе, а не на множестве сторонних площадок. А для владельцев площадок аккаунт пользователя, подтвержденного ЕСИА, будет более безопасным», — пояснили в пресс-службе Минцифры.

Для проведения эксперимента в 30-дневный срок со дня вступления в силу постановления будет сформирована межведомственная рабочая группа для координации эксперимента, в состав которой войдут представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, МВД, Минпромторга, Минтранса, Минстроя, ФСБ и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России, а также представители участников эксперимента.

Не позднее чем через 30 дней после завершения эксперимента Минкомсвязи по согласованию с участниками из числа госорганов обязано провести оценку результатов и представить доклад в Правительство с необходимыми предложениями.

Дата окончания общественного обсуждения — 22 июля 2020 года. Свои замечания и комментарии вы можете оставить на странице документа.

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