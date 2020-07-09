Депутаты хотят сажать за косвенную причастность к наркопропаганде в Сети

В Госдуму внесли законопроект №986128-7, который вводит уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети и их употребления. Он опубликован на сайте нижней палаты и включает в себя следующие наказания:

За «склонение к употреблению наркотиков» в интернете предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет;

Если пропаганда наркотиков повлекла по неосторожности смерть двух и более человек — то на срок от 12 до 15 лет. Кроме того, виновным в преступлении запрещается занимать определённые должности на срок до 20 лет.

Авторами выступили те же депутаты, что и в законопроекте про блокировку сайтов за «обоснование» экстремизма: В.И.Пискарев, А.К.Исаев, А.Г.Альшевских, В.Е.Деньгин, Н.И.Рыжак, Ю.П.Синельщиков, И.В.Белых, Р.Д.Курбанов, Н.В.Поклонская, Д.И.Савельев, А.В.Чепа, А.Л.Шхагошев.

Шеф-редактор Знак.com Дмитрий Колезев недоумевает от необоснованной жёсткости нового законопроекта и возможности его слишком широкого трактования:

«Честно признаюсь: ошибся в прогнозе. Думал, что после внесения поправок не изменится примерно ничего, и обещанные 100 законов тоже будут какими-нибудь декоративными изменениями. Но Госдума реально бросилась «совершенствовать законодательство» с утроенной энергией. Естественно, в основном, в репрессивную сторону. И уже ничему не удивляешься, но вот этот законопроект — от 5 до 10 лет (ДЕСЯТИ ЛЕТ!) за «склонение к употреблению наркотиков в интернете» совсем за гранью. Это как вообще? Это ведь реально можно будет уехать на десяточку за мем про травку или про статью о том, как прошла легализация каннабиса где-нибудь в США или Европе. Десять лет. Мрак».

.

Пользователи Сети высказывают аналогичные мысли:

Госдума уже не знает, чтобы такое придумать позабористее? Можем подсказать. Думайте о людях, о том, что они хотят нормальной , обеспеченной жизни. Думайте о пенсионерах, об инвалидах, о больных детях. Вот тогда народ будет вас уважать. — Натали (@1nscpaT3gtIHgcd) July 9, 2020

Прощайте песни Лигалайз — ❌Валерий Евтух❌ (@ValeraYevtukh) July 9, 2020

Глава комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев объяснил, что в действующем законодательстве о склонении к употреблению наркотиков не упоминается интернет. Потому статью хотят дополнить «соответствующим квалифицирующим признаком». «Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», — считает он.

Кроме этого, сегодня в первом чтении поддержаны поправки в административный кодекс: для юридических лиц за пропаганду наркотиков в сети предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей, для физических — до 30 тысяч.

.

.

.