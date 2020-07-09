«Оправдание и обоснование» экстремизма станет ещё запрещённее

В Госдуму внесли законопроект №986111-7, разрешающий блокировать доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание терроризма и экстремизма, без решения суда. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Авторами законопроекта выступила группа депутатов, в числе которых В.И.Пискарев, А.К.Исаев, А.Л.Шхагошев, Н.В.Поклонская, А.Г.Альшевских, И.В.Белых, Ю.П.Синельщиков, Р.Д.Курбанов, Д.И.Савельев, В.Е.Деньгин, Н.И.Рыжак, А.В.Чепа.

Поправки вносят в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ). В действующей редакции он разрешает Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры и без суда ограничивать доступ к сайтам, на которых выявили признаки призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности и массовым беспорядкам.

В новом же законопроекте депутаты предложили разрешить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией,

«…содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам».

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«Заменить? То есть за призывы блокировать не будут, а за рассуждения будут?» — иронизирует медиаюрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина, ознакомившаяся с законопроектом.

Мало, мало блокировок. Надо больше толка. https://t.co/jP6wtOzx9n — Vladimir Kharitonov (@v_x) July 9, 2020

Шеф-редактор Знак.com Дмитрий Колезев обратил внимание на весьма «роскошный» заголовок Интерфакса — «В Думу во благо детей внесли поправки об оперативной блокировке оправдания экстремизма» — в статье, которая рассказывает о сути законопроекта, добавив от себя:

«Предлагаю вообще все инициативы депутаты предварять словами «во благо детей». Кстати, объяснение внутри заметки затейливое: в сети происходит обеление нацистских преступников и это, мол, вредит детям. Ощущение такое, что им какая-то безумная нейросеть уже пишет аргументацию всех этих инициатив».

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Однако если прочитать пояснительную записку законопроекта, экстравагантность заголовка «Интерфакса» становится вполне объяснимой, поскольку в качестве причин появления такой инициативы, которая вводит дополнительные ограничения в интернете, заявлен почти весь набор обывательских страхов, которые вписывались в законы российские с момента появления первых, связанных с блокировками онлайн-контента.

Во-первых, депутаты заявляют, что разрабатывался он Комиссией ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в соответствии со Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, которая была утверждена Путиным в мае текущего года, и она предусматривает «совершенствование мер» по ограничению на территории доступа на территории РФ к ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию.

Во-вторых, авторы законопроекта опираются на выводы этой самой Комиссии, которой якобы установлены «многочисленные факты распространения представителями иностранных государств» соответствующей информации, содержащей «обоснование или оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность» с целью деструктивного влияния на общество в РФ.

«При этом прославление нацизма и других человеконенавистнических идей представляется как реализация права на свободу выражения мнения», — зачем-то добавляют депутаты.

Они также напоминают об уже существующей норме, когда по требованию Генпрокуратуры может быть заблокирован внесудебно интернет-ресурс, если выявлены факты призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности. Сейчас депутаты предлагают норму, которая позволит блокировать интернет-ресурсы, «распространяющие информацию экстремистского и террористического толка, угрожающую безопасности государства и проживающих в нем граждан, в короткие сроки, достижение которых затруднительно в судебном порядке». Сейчас информационные материалы могут вноситься в список экстремистских только по решению суда (список ведёт Минюст), и период от такого решения до внесения в Список составляет в среднем от двух месяцев. Депутаты предлагают этот «пробел» убрать.

Авторы законопроекта зачем-то обратились к теме детей и молодёжи, для которых деструктивная деятельность может стать объектом для подражания, создав угрозу для их жизни и здоровья. В качестве обоснования они приводят данные Генпрокуратуры, согласно которым большое количество молодёжи принимало участие в преступлениях экстремистской направленности, в частности — несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет.

Не обошли вниманием депутаты и тему сепаратизма, которая упоминается наряду с экстремизмом и терроризмом в Шанхайской Конвенции, подписанной Россией в 2003 году.

Как видим, набор подобранных аргументов в пояснительной записке более чем широк. Не хватает разве что текста про педофилию и наркотики.

«Введение предлагаемой нормы вызвано объективной необходимостью незамедлительного принятия мер по предупреждению совершения действий экстремистской направленности и террористических актов, которые могут повлечь за собой угрозу возникновения массового нарушения прав и свобод граждан, общественного порядка и общественной безопасности», в — утверждают авторы документа.

Естественно, финансово-экономическое обоснование неизменно. Или даже — стабильно:

Любопытен здесь недавний бэкграунд вышеупомянутой Комиссии, искавшей иностранное вмешательство во внутренние дела РФ, в состав которой входил и один из авторов законопроекта — Василий Пискарёв.

Главным образом расследование свелось к «наезду» на иностранные и отечественные не провластные СМИ (DW, BBC, «Медуза»,»Радио Свобода», «МБХ Медиа», «Голос Америки», etc), а также интернет-компании (Google и Facebook). Выводы комиссии носили, как правило, общий характер, претензии сформулированы были не совсем внятно. Поэтому при чём тут обоснование экстремизма и реабилитация нацизма, о которых заявлено в пояснительной записке, не совсем понятно. Просто, видимо, если уж очень хочется расширить круг запретов, то можно собрать как можно больше страшилок, перевести их на чиновничий язык, и сделать законом.

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