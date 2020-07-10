Прокуроры вышли на тропу войны с «наноплёнками»

Проводя очередной мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили новую интересную тенденцию в блокировках. Прокуроры через суды массово блокируют сайты, торгующие так называемой «наноплёнкой». В данный момент впереди планеты всей Благовещенск, прокуратура которого занялась борьбой со слишком хитрыми автолюбителями, по крайней мере, с прошлого года (но, возможно, и раньше):

reestr.rublacklist.net/record/1577983

В мае прошлого года по иску прокурора Благовещенский городской суд Амурской области заблокировал сайт, на котором реализовывалась такая плёнка для жителей Ижевска. В данный момент сайт разделегирован и вынесен из реестра.

Свои претензии к сайту прокурор объясняет тем, что на нём «представлена информация, призывающая неограниченный круг лиц к приобретению пленки, скрывающей государственные регистрационные автомобильные номера от камер видеофиксации нарушений», и суд согласился с его доводами.

Уже в текущем году всё те же прокуроры, всё тот же суд отправили в бан сайты, предлагающие «ослеплять» камеры автомобилистам Омска, Перми, Воронежа, Казани, Красноярска, Екатеринбурга и Челябинска:

reestr.rublacklist.net/record/2400787

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reestr.rublacklist.net/record/2398515

Предполагаем, что на такой «запретительский клондайк» набрели не только прокуроры в Амурской области, особенно с учётом того, что мы находили такие же решения и в других регионах, например, Волжский районный суд Саратова запретил сайт «Наноплёнка», владелец которого зарегистрирован в Чувашии:

reestr.rublacklist.net/record/2255375

На сайте даже представлены отзывы покупателей, возможно — вымышленных.

В июне прошлого года Октябрьский районный суд города Владимира запретил сайт, распространяющий такую информацию, и здесь тоже постаралась прокуратура.

Так называемая «наноплёнка» — это один из способов любителей превысить скоростной режим избежать штрафов, которые приходят на основании фиксации нарушений камерами безопасности дорожного движения. О ней несколько лет назад выходили телепередачи даже на центральных телеканалах, но сейчас информация о реализации таких плёнок подпадает под запрет.

«Наноплёнки» используют не только в России, но ещё и в Беларуси, Кыргызстане, Украине и других странах бывшего СССР.

Как видим, тема таких плёнок подарила прокурорам ещё один способ проявления бурной жизнедеятельности с задействованием судов. Поэтому можно ожидать очередного всплеска раскрываемости правонарушений, который будет крепко завязан на количестве заблокированных интернет-ресурсов.

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