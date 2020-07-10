Саркис Дарбинян: «В деле о взломе Telegram Горелкина следственную работу надо вести с операторами»

Полиция возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК) из-за взлома Telegram-аккаунта депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.

Депутат выложил в своем канале фотографию уведомления о возбуждении дела. «Если дело возбудили, значит, выявлен состав преступления: взлом действительно состоялся, сомнений нет. Часть 1 статьи 272 УК РФ обещает за это от 200 тысяч штрафа до двух лет лишения свободы. Мне не важно, какое именно будет наказание. Я хочу, чтобы назвали виновного», — написал Горелкин.

Возможно, это первое дело о взломе Telegram-аккаунта в России, которое дошло до стадии возбуждения, — об этом заявляет сам депутат.

О попытке взлома своего Telegram-аккаунта Горелкин рассказал в конце апреля текущего года. Он опубликовал скриншот с записью логов активности аккаунта. На нем было видно, что кто-то из Новосибирска дважды заходил в его аккаунт с двух разных устройств. «Ко мне неожиданно пришло СМС о попытке входа и оповещение самого Telegram. Потом в списке активных сессий я обнаружил две лишние. Единственный способ, как это могли сделать, — перехват СМС-сообщения», — рассказал Горелкин.

Он указал, что в связи с этим у него «появились вопросы» к его оператору связи («Билайну») и к правоохранительным органам. «Я догадываюсь, кто стоит за этим преступлением. Если они такое творят с депутатом Госдумы, то кто вообще может считать себя защищенным? Специально предаю всю историю огласке и буду ее публично отслеживать. Такие вещи нельзя спускать с рук: сегодня взломали меня, а завтра — любого из вас», — добавил он.

В пресс-службе «Билайна» сообщали, что ведут расследование инцидента. «Надеюсь, что «Билайн» после проверки ответит мне по существу, а не формальной отпиской», — сказал на это Горелкин.

Глава юридической практики РосКомСвободы, партнёр Центра цифровых прав, адвокат Саркис Дарбинян не видит особых перспектив в расследовании, напомнив также о других случаях таких взломов, когда закон почему-то не хотел становиться на сторону пострадавших пользователей:

«Это уже не первый взлом аккаунтов в Telegram. И то, что дело вообще возбудили, никак не связано с тем, что мессенджер два года находился в реестре Роскомнадзора. У нас закон работает выборочно. Думаю, если бы заявитель не был депутатом, то его ждал бы тот же результат, что и активистов Козловского и Албурова, которым пришлось обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что российские полицейские дело по-сути заиграли и отказали обоим в возбуждении. Как правило, все эти взломы делаются через операторов связи, где и надо проводить основную следственную работу. Если Telegram не начнет сотрудничать с российскими правоохранительными органами, то скорее всего следователи упрутся в стену, и не смогут ничего эффективно расследовать. Но даже если Telegram предоставит все логи, далеко не факт, что это даст возможность выйти на реальный след атакующих».

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Напомним, в мае 2016 года были взломаны Telegram-аккаунты основателя Школы гражданского лидерства, исследователя по России международной организации Amnesty International Олега Козловского и сотрудника ФБК Георгия Албурова. Правоохранители отказались возбуждать по этим фактам уголовные дела, и Козловский в январе текущего года обратился в ЕСПЧ. Также известны случаи взломов аккаунтов активиста «Другой России» Александра Аверина, журналистов Сергея Пархоменко и Михаила Рубина, тоже не имевших никаких правовых последствий.

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