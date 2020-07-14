Ликвидация цифрового неравенства откладывается на 6 лет

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 года, а правительству и Госсовету на их основе в трехмесячный срок скорректировать нацпроекты:

«С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года, как сегодня коллеги и предлагали».

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Ранее в ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что корректировка национальных проектов должна быть завершена до осени, и допустил возможность продления сроков достижения национальных целей до 2030 года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также отметила, что выполнение президентского поручения требует «нового взгляда на национальные проекты, нужна их дополнительная перенастройка».

Как подчёркивают «Ведомости», это в частности означает, что многим жителям глубинки придется на шесть лет дольше ждать доступа к широкополосном интернету (в прежней версии нацпроектов предполагалось, что к 2024 г. его получат 97% российских домохозяйств).

«Нужно исходить из реалий», – отметил глава государства. Вероятно, под реалиями имеются в виду данные, которые накануне заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликовала Счетная палата РФ. Они показывают, что бюджеты нацпроектов по расходам катастрофически не исполняются.

Согласно опубликованным в апреле данным Росстата, в 2019 году в России широкополосный доступ в интернет имели 73,6% домохозяйств. При этом доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет с различных устройств, составила по итогам прошлого года 76,9%.

Показатель 2019 года оказался ниже заложенного в нацпрограмме «Цифровая экономика». Согласно целевым показателям нацпрограммы, в 2019 году доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети интернет, должен был составить 79%.

В настоящее время целевые показатели по доле домохозяйств с ШПД составляют на 2020 год 84%, на 2021 год — 89%, на 2022 году — 92%, на 2023 год — 95%.

В мае Министерство финансов предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год в случае невозможности их использования из-за пандемии коронавируса на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы.

В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.

В 2030 году планируется порядка 95% социально значимых услуг в России предоставлять онлайн, и поэтому подключение к широкополосному интернету вышеупомянутых 97 процентов домохозяйств к этому сроку будет крайне важным. В течение шести лет планируется также увеличить инвестиции в разработки российского программного обеспечения.

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