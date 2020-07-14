Верховный суд разрешил рассматривать иски к Facebook

Россияне теперь могут подавать иски к Facebook в российские суды, решила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) после рассмотрения кассационной жалобы по иску умершего недавно экс-сенатора Евгения Тарло. ВС счёл решения нижестоящих инстанций нарушающими нормы процессуального права.

Иск к Facebook Inc. Тарло и ещё несколько человек подали в Тверской районный суд Москвы в феврале 2019 года. Истцы требовали обязать американскую компанию восстановить их удалённые аккаунты и запретить блокировать их в будущем. Однако Тверской суд отказался рассмотреть жалобу по причине неподсудности ему этого спора и отсутствия между сторонами правоотношений (Facebook услуг истцам не оказывал).

В июне того же года в иске отказал и Мосгорсуд, указав ещё, что претензии к юридическим лицам должны предъявляться по месту их нахождения, а у Facebook в России нет ни представительства, ни какого-либо имущества.

Верховный суд же напомнил, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в следующих трёх случаях.

Первый — ответчик распространяет рекламу в интернете, рассчитанную на россиян. Второй — иск вытекает из договора, по которому его полное или частичное исполнение происходит на территории РФ. Третий — истец имеет место жительства в России.

ВС считает, что иск заявителя обоснован незаконным сбором ответчиком персональных данных и распространением рекламы, направленной на российских граждан. Также договор пользования социальной сетью осуществляется по месту нахождения истца — в России.

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

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