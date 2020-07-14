Единая биометрическая система обретает госстатус

Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют наделить статусом государственной информационной системы (ГИС) по аналогии с Госуслугами и ЕСИА. Об этом журналистам сообщили представители Минцифры и «Ростелекома». Последний выступает оператором системы. Сейчас обсуждается вариант государственно-частного партнерства, в этом случае права собственности на ЕБС передаются государству, а оператор остается прежним.

Система также может стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других сервисов, пояснили в «Ростелекоме». При изменении статуса ЕБС скорость наполнения и количество регистраций значительно увеличатся, рассчитывают в компании.

По мнению представителей банков, перевод ЕБС в статус ГИС расширит возможности по наполнению базы за счет использования государственных услуг, а также популяризует биометрию среди граждан. Чтобы стимулировать граждан обзаводиться биометрическим профилем, нужно расширять перечень услуг, например, позволить делать запросы на получение справок и документов, результатов медицинского обследования, при сдаче экзаменов, для оплаты проезда на транспорте. Также это позволит государству создать единый источник хранения и идентификации биометрических профилей, отметили в банках.

Как прокомментировали эксперты, биометрия со временем получит широкое развитие, это технологический прогресс, который нельзя остановить. Главная задача будет состоять в обеспечении безопасности при обработке и хранении данных.

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