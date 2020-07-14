Сбор автомобильных данных впишут в законодательство

Федеральный закон о государственной информационной системе «Автодата» планируют разработать до конца 2020-го года. Он будет регулировать правоотношения участников оборота автомобильных и инфраструктурных данных, в том числе право собственности на эти данные, которое предлагают закрепить за автовладельцем, сообщил официальный представитель национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев.

Законодательство по сбору автоданных разрабатывает рабочая группа «Автонет». Сейчас проводятся экспертные слушания, уточнил Федосеев:

«Данные с автомобилей собираются уже сегодня многими игроками рынка: автопроизводителями, дилерами, станциями техобслуживания. На сегодняшний день с информацией водителей можно сделать любые действия вплоть до использования их в коммерческих целях. При этом выгоду получат все, кроме автовладельца. Новый ФЗ позволит решить вопрос принадлежности этих данных, даст возможность автовладельцам взять их под контроль и использовать по своему усмотрению».

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В организации рассчитывают, что закон будет принят в 2021 году. По словам Федосеева, в нем планируется закрепить владение цифровыми данными за собственником автомобиля. В документе также будут зафиксированы вопросы качественного облачного хранения данных на территории России и создания условий для их безопасного использования.

Для ускорения развития и внедрения платформы «Автодата» предлагается создать федерального оператора. С такой инициативой выступил руководитель некоммерческого партнёрства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», соруководитель НТИ «Автонет» и президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством президента РФ Владимира Путина. В свою очередь Путин пообещал рассмотреть «предложения и идеи».

Александр Гурко также доложил, что некоторые из сервисов в рамках «Автодаты» уже внедрены на опытной основе в Самарской, Курской, Волгоградской, Московской, Тамбовской и Новосибирской областях, в Пермском и Красноярском краях. Например, в Самаре, Курске и Волгограде на пилотных участках внедрена инфраструктура V2X, что позволяет организовать «общение» автомобиля с автомобилем и автомобиля с инфраструктурой. Это позволило сократить время в пути более чем на 30 процентов, практически избежать пробок на дороге и создать так называемую «зелёную волну».

Также создана система уведомления водителей о пешеходе на обочине с помощью акустических датчиков и уведомление в слепой зоне. Что важно для сохранения жизни на дорогах. Уже завершено техническое проектирование экосистемы «Автодата» и создан прототип центральной платформы. Разработан прототип Единого центра фиксации правонарушений на дорогах России, 52 субъекта сегодня передают в этот центр информацию. Также разработана единая аналитическая система по контролю за пассажирским транспортом. Доработаны макеты системы умного страхования, создана система «цифровой двойник», что позволит анализировать параметры эксплуатации автомобиля. Разработана единая система предрейсового медицинского осмотра и технического контроля, разрабатываются требования к кибербезопасности и к цифровым картам на дорогах.

Проект платформы «Автодата» по сбору автомобильных данных был официально запущен в России в 2019 году. Для его создания был сформирован межотраслевой консорциум «Автодата.Рус», учредителями которого, в частности, стали НП «ГЛОНАСС», Минпромторг и Минтранс РФ.

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