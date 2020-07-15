Депутаты предлагают наказывать за сепаратизм в интернете суровее, чем в офлайне

На днях Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект №985175-7, которым вносятся поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ, и дополняющие его инициативы были внесены в парламент вот буквально недавно. «Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию. Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России», — после голосования по основному законопроекту заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы также подчеркнул:

«Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, повлекут за собой наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены, поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят, после того как мы примем нормы этого закона».

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Депутат добавил, что наказание будет предусматриваться вне зависимости от гражданства сделавшего заявления, «будь то Украина, или Прибалтика, или Соединенные Штаты Америки».

«Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории — подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания. И сколько бы ни прошло времени, им это все аукнется», — сказал Володин.

В рамках общего изменения законодательства, касающегося запрета «на призывы к отчуждению территорий», депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас разработали законопроекты №989291-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и №989303-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», которые направлены «на дифференциацию административной и уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Депутаты предлагают за первичные публичные призывы к отчуждению территорий РФ наказывать штрафами — в КоАП вводится новая статья 20.3.2. Для граждан штрафы составят от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс., для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Если такие действия совершены в интернете или через СМИ, то наказание ужесточается: для граждан штраф составит от 70 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Дела за такие правонарушения будут возбуждать прокуроры.

Уголовная ответственность последует при повторном деянии, совершенном в течение года. По обновленной статье 280.1 УК РФ предусмотрены штрафы от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, депутаты предлагают ввести новую статью 280.2 УК РФ («Нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). Она предусматривает наказание «за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности». Предусмотренная санкция этой статьи — лишение свободы до 10 лет.

Внесение изменений в УК, УПК и КоАП, которыми ужесточаются наказания за сепаратизм и призывы к таким действиям, анонсировались Крашенинниковым в начале июля текущего года. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству объяснил это необходимостью приведения российской законодательной базы в соответствие Конституцией, в которую были внесены соответствующие изменения на недавнем всероссийском голосовании.

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