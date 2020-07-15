«Ростех» и ФСИН просят почти 6 млрд рублей на цифровую борьбу с «манипулированием» со стороны правозащитников

Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний запросили у государства 5,8 млрд руб. на цифровизацию уголовно-исправительной системы в рамках «Цифровой экономики», пишет «Коммерсантъ». Согласно документу, «Ростех» планирует создать ГИС ФСИН, выступив единственным поставщиком.

Предполагается, что система среди прочего усилит охрану заключённых, снизит коррупцию и «минимизирует манипулирование НКО информацией об условиях содержания осуждённых».

В части цифровизации с ФСИН уже активно сотрудничает Сбербанк. В целом некая цифровизация в системе ведомств есть, но степень её развития в регионах различна. Так, в Общественной наблюдательной комиссии Татарстана рассказали, что в республике осуждённые используют сервисы онлайн-писем, заказывают через интернет продукты и гигиенические наборы, с помощью телемедицины получают консультации врачей. Другие правозащитники указывают, что в ряде колоний цифровые сервисы существуют формально, либо ими не умеют пользоваться, поэтому не везде можно отправить хотя бы электронные письма. Цифровизация тем слабее, чем дальше колония от столицы и других крупных городов.

Ряд экспертов и правозащитников полагает, что одна из целей централизованной цифровизации ФСИН — предотвращение утечек информации о пытках в колониях.

«ФСИН пытается не допустить скандалов, аналогичных ярославскому (тюремщики пытали заключённых, снятое ими видео попало в интернет – прим. ред.). И решает это сразу по двум направлениям: с одной стороны, обещает большую открытость из-за цифровизации, с другой — уверяет, что проблемы связаны не с поведением самих сотрудников, которые избивают заключённых, а с НКО, которые делают такие факты достоянием гласности»,— считает главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Ранее Роскомнадзор потребовал у компании YouТube заблокировать канал «Тюрьма-Life» правозащитника из Екатеринбурга Алексея Кузнецова. На этом канале рассказывается о нарушении прав заключенных и в частности — о пытках в тюрьмах.

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