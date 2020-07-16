Первые беспилотные такси запустят в 2024 году

Первые автономные такси без водителя поедут по Москве в 2024 году, заявил замминистра транспорта Алексея Семёнова. «Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний — это Минтранс, МВД, Минпромторг, то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — сказал чиновник.

В «Яндексе» РБК поделились, что на определенных территориях беспилотные такси могут появиться и до 2024 года. Например, в Иннополисе (новый город в Татарстане) технология уже готова к внедрению. В Москве тоже в рамках эксперимента с 2018 года проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей «Яндекса», однако при этом водитель обязательно находится за рулем машины. «Спрос на транспортные и логистические услуги рос и до пандемии, а сейчас только ускорился, и беспилотный транспорт поможет его компенсировать», — сообщили в компании.

В феврале 2020 года в Татарстане подготовили законопроект о беспилотных автомобилях. Документ планировали направить в Госдуму. Он предполагает в том числе страховку таких автомобилей на случай ДТП и наличие защиты от «неправомерного доступа» и «неправомерного воздействия».

Сейчас список регионов, где может проводиться тестирование, расширен до 13 регионов (добавились Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Санкт-Петербург и др).

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