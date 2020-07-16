Депутаты хотят штрафовать до 15 млн рублей за неудаление «запрещёнки»

В Государственную думу России внесен законопроект №989758-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации», авторами которого выступили представители комитета по информационной политике Александр Хинштейшн и Сергей Боярский.

Депутаты предлагают внести изменения в КоАП РФ, дополнив его статьей 13.41. В пояснительной записке к документу сказано, что он «разработан в целях устранения имеющегося правового пробела в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Депутаты со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщают, что

«…по состоянию на апрель 2020 года выявлено порядка 20 тыс. фактов неудаления запрещенной к распространению информации». «Важно отметить, что в их числе присутствует и информация, представляющую особую общественную опасность: материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; призывы к осуществлению экстремистской деятельности; информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также местах их приобретения».

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Подозрения о том, что это очередная попытка усилить цензуру, возникает практически сразу, несмотря на желание народных избранников прикрыться «благими намерениями» — как всегда, авторы документа упоминают в законопроекте призывы к массовым беспорядкам, наркоманию и детскую порнографию. Видимо, по их мнению, вводимые штрафы для сайтов и хостинг-провайдеров должны покончить со всем плохим, и воцарится всё хорошее. В проекте указаны следующие штрафы:

• Для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей;

• Для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей;

• Для юридических лиц — 800 тысяч до 4 миллионов рублей;

Если речь идёт о сайтах, содержащих призывы к экстремизму, детскую порнографию и информацию об изготовлении и приобретении наркотиков, штрафы многократно возрастают:

• Для граждан — 100 до 200 тысяч рублей;

• Для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей;

• Для юридических лиц — 3 до 8 миллионов рублей.

При повторном нарушении граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, должностных лиц — до миллиона рублей, юридических — до 15 миллионов.

Положения закона не распространяются на случаи, когда обязанность ограничить доступ или удалить информацию связана с авторскими правами.

Казалось бы, «забота как она есть», однако при прочтении пояснительной записки странности вылезают сами собой. Депутаты сетуют, что по сведениям приводят весьма странные данные:

«Из представленной Роскомнадзором статистики следует, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами Российской Федерации. Так, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страниц URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter -1 462 URL, с ресурса Instagram — 1 435 URL, с Facebook — 362 URL».

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Дело в том, что модерации вышеперечисленных соцсетей может позавидовать даже Роскомнадзор. «Обнажёнка», даже самая безобидная, оперативно блокируется администрацией Facebook (а следовательно — и Instagram) вот уже несколько лет, для чего были выработаны достаточно жёсткие алгоритмы, которые порой отправляли в бан по ошибке даже фотографии и видео, никак не связанные с интимными темами.

Примерно такую же политику ведёт Twitter, а на YouTube работает возрастная модерация, которую крайне сложно обойти. В отношении контента с использованием детей политика всех перечисленных соцсетей ещё более строгая и скрупулёзная. То же самое касается контента с призывом к беспорядкам и насилию, а также распространения наркотиков.

Если суды принимают решение о запрете на распространение той или иной информации, то крупные интернет-компании чаще всего исполняют их. Поэтому не совсем понятно, какие претензии могли возникнуть у российских властей к вышеперечисленным ресурсам. Скорее всего, речь идёт об очередном витке усиления цензуры, когда, прикрываясь благими намерениями, российские власти будут шантажировать интернет-ресурсы крупными штрафами, в произвольном порядке объявляя наркоманией, детским порно и экстремистским контентом всё, что им не понравится.

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Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк так прокомментировал новый законопроект в общении с «Коммерсантом» (частично вышло тут):

«Хотя в пояснительной записке указано про неудаление некой запрещенной информации со стороны иностранных интернет-гигантов, это было сделано, чтобы сместить акцент внимания на пресловутую иностранную «интернет-угрозу», в борьбе с которой проигрывает Роскомнадзор. Но от наложения безумных штрафов в условиях, мягко говоря, непродуманного законодательства по признанию информации запрещённой и блокировкам сайтов – в первую очередь будут страдать российские хостеры и владельцы сайтов, как физические, так и юрлица. Один из законопроектов Боярского в отношении жесткой регуляции соцсетей ранее застрял в Госдуме, теперь это его новый заход – теперь уже в паре с новым главой профильного Комитета Хинштейном. Этот проект имеет, к сожалению, высокие шансы на принятие, а большие изначальные штрафы, скорее всего, предмет торга с представителями отрасли, чтобы сделать их более сговорчивыми на стадии принятия закона. Не лишним будет напомнить, что глупо думать, что, например, Facebook и Youtube, а с другой стороны – российские хостеры мирятся с детским порно. Конечно, подобный контент ограничивается априори и самими сервисами и на стороне хостинга. Скорее всего, этот акцент на защите детей сделан, чтобы запугать штрафами, тех, кому их размер действительно будет очень большим, чтобы на их площадках и ресурсах не размещался оппозиционный контент, ведь в проекте через запятую с порно и наркотиками идёт понятие экстремизма, которое в России имеет ну очень широкое толкование у госисполнителей. Власти очень боятся политической и общественной активности граждан, в т.ч. в интернете. Введение подобных штрафов в текущей политической конъюнктуре – как непомерный налог на свободу слова».

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