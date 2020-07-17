GitHub отправил в хранилище на Шпицбергене архив открытого кода

Принадлежащий Microsoft крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub отправил свои материалы в гигантское хранилище в Арктике, где они могут сохраняться в течение 1000 лет. Планы по архивации материалов у сервиса появились ещё в ноябре прошлого года, а в феврале уже года текущего был создан архив, где сохранено порядка 21 ТБ информации, представляющей код многих открытых проектов, размещённых на GitHub. Разработчики, код которых попал в архив, помечены в профиле на GitHub специальной меткой «Arctic Code Vault Contributor». На случай возникновения проблем с хранилищем «Arctic World Archive», рассматривается возможность создания дублирующих архивов длительного хранения.

186 плёночных накопителей piqlFilm, которые содержат фотоснимки информации, успешно размещены в подземном хранилище на острове Шпицберген. Хранилище создано из заброшенной угольной шахты глубиной 150 метров, достаточной, чтобы обеспечить сохранность информации даже в случае применения ядерного или электромагнитного оружия.

Архив расположен в Норвегии на острове Шпицберген, где также находится всемирный банк семян.

«Код прибыл в Лонгйир, город с населением в несколько тысяч человек на Шпицбергене, где наши боксы были приняты местной логистической компанией и перенесены в промежуточное безопасное хранилище за одну ночь, — сказала Джулия Меткалф, директор по стратегическим программам в GitHub. — На следующее утро он отправился на выведенную из эксплуатации угольную шахту, расположенную в горах, а затем в камеру глубиной более сотни метров, в вечную мерзлоту, где сейчас и находится код, выполняющий свою миссию по сохранению открытого исходного кода».

Из планов Microsoft по развитию инициативы отмечается намерение создать более глобальный архив информации, охватывающей общий срез знаний, накопленных компьютерной индустрией, включая книги, документацию, информацию о разработке ПО, языках программирования, электронике, микропроцессорах и вычислительной технике, а также сведения об истории развития технологий и культурных аспектах. Целью инициативы является предоставление исчерпывающих сведений, которые могут помочь исследователям из будущего воссоздать нынешние технологии и лучше понять современный мир.

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