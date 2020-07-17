Соцсеть ВКонтакте создаёт алгоритмы распознавания неприличных жестов в видеоклипах

Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» проводит эксперимент по обучению алгоритмов своего сервиса создания видеоклипов распознавать неприличные жесты. В начале июня платформой был запущен сервис создания видеоклипов длительностью до 1 минуты, управлять которыми (включить запись или просмотр) можно жестами. На первом этапе система позволяет анализировать более 10 жестов, с помощью которых можно начать запись, остановить ее, запускать или останавливать просмотр видео, включать различные эффекты или интерактивы со зрителями. За первый месяц работы сервис собрал 3 млрд просмотров.

Цель создания новых алгоритмов объясняется соцсетью так:

««ВКонтакте» обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в «Клипах». Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом».

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К неприличным жестам система относит, в частности, средний палец. Такие части кадра она будет размывать или закрывать чёрным прямоугольником. В пресс-релизе соцсети сказано, что опция основана на технологии распознавания жестов.

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