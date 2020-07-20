Минцифры тестирует оплату госуслуг QR-кодом

Минэкономразвития и Минцифры России совместно с администрацией Липецкой области проводят в регионе пилотный проект по приёму платежей за предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием QR-кодов. Жители региона могут обратиться в центры госуслуг «Мои документы» за услугой и получить квитанцию с QR-кодом, который следует сканировать с помощью мобильного приложения «Госуслуги» и оплатить указанную сумму за предоставление услуги, внеся данные банковской карты.

«Быстрая оплата по QR-коду не предполагает ручного внесения реквизитов платежа и производится без комиссии. Оплату возможно произвести прямо на месте, без терминалов оплаты в центрах «Мои документы» и посещения отделений банков. Это экономит время граждан», – рассказал директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.

С помощью нового сервиса можно оплатить услуги ФНС и Росреестра, а с конца июля для оплаты с QR-кодом станут доступны услуги МВД России и других органов власти. В будущем новая система быстрой опалы государственных и муниципальных услуг будет масштабирована и на другие регионы.

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