Как понять, что вас взломали, и что с этим делать

Среднестатистический человек, скорее всего, столкнётся с меньшим количеством сложных угроз, чем, скажем, высокопоставленный чиновник, активист или генеральный директор компании. Публичные люди могут подвергнуться фишингу, который нацелен на секретную информацию из корпоративных сетей или похищение больших сумм денег. Вы, ваши друзья и семья, скорее всего, столкнетесь с другими различными угрозами: от мести знакомых, до, что более вероятно, атак преступных групп, использующих автоматизированные инструменты массового сбора учётных данных.

«Нам всем нравится думать, что мы не подвержены социальной инженерии или другим видам кибератак, но правда заключается в том, что даже умные, сознательные люди попадаются на онлайн-мошенничество, которое может иметь разрушительные финансовые и социальные последствия», — говорит Джейк Мур, специалист компании Eset.

Понимание угроз — это ключ к успеху. У каждого человека есть своя собственная модель угроз наиболее важным для него вещам. То, что важно для вас, может быть не так важно для других, но есть и общие ценности в интернет-пространстве, касается ли дело Facebook и Netflix или онлайн-банкинга и покупок. Если один из ваших аккаунтов скомпрометирован, украденный логин или финансовые данные могут быть использованы. К примеру, в сценарии, когда люди заказывают еду на вынос через взломанные личные кабинеты в Deliveroo.

И хотя Facebook, Instagram и другие социальные сети вряд ли содержат данные вашей кредитной карты, существуют и другие риски. Взломанные аккаунты в социальных сетях могут использоваться для размещения компрометирующих сообщений, порочащих кого-то, применяться в травле или составлении вашего портрета.

Если вы подозреваете, что вас взломали, вот что следует делать.

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Зафиксируйте необычное поведение

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Очевидный признак того, что вас взломали, — это произошедшие изменения. К примеру, вы не можете получить доступ к своему аккаунту Google, используя обычное имя пользователя и пароль, или на одном из ваших банковских счетов совершена подозрительная покупка. Это довольно явные признаки компрометации учётной записи. Остаётся надеяться, что банки обнаружат любые подозрительные платежи раньше, чем дело зайдет слишком далеко.

Но перед взломом аккаунта могут появиться предупреждающие знаки. Учётная запись, которую кто-то пытается взломать, может просигнализировать о необычных попытках входа в систему. Например, Facebook и Google будут отправлять электронные письма, уведомляющие вас о попытках получить доступ к вашему аккаунту. Обычно это происходит, если кто-то пытался войти и не смог, но предупреждения также могут быть отправлены, когда кто-то успешно вошёл в систему из незнакомого места.

Почти каждый день какая-нибудь компания, приложение или сайт страдают от утечки данных — от Adobe до Dungeons and Dragons. Утечки могут включать в себя телефонные номера, пароли, данные кредитных карт и другую информацию. Компании должны быстро сообщать вам о взломах, но есть и специальные сторонние сервисы для этого, например, Haveibeenpwned и F-Secure identity checker.

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Верните себе контроль

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В момент, когда вы узнаёте, что ваш аккаунт был взломан, начинается тяжёлая работа. Восстановить контроль над учётной записью может быть непросто, в зависимости от того, кто имеет к ней доступ, и вполне вероятно, что это потребует вовлечения большого числа лиц: от администраторов до правоохранительных органов.

Прежде всего вы должны связаться с компанией, которая владеет вашим аккаунтом. Каждая организация имеет свои собственные политики, процедуры и инструкции по восстановлению скомпрометированных учётных записей. Их можно легко найти с помощью онлайн-поиска. Инструмент восстановления учётной записи Facebook находится здесь; Google — здесь; Netflix — здесь.

При восстановлении скомпрометированной учётной записи в интернете инструкция по восстановлению будет зависеть от того, как быстро вы вернёте доступ.

Если вы не можете получить доступ, вас, скорее всего, попросят предоставить дополнительную информацию (предыдущие пароли, адреса электронной почты, вопросы безопасности и многое другое). Если человек утверждает, что получил доступ к вашей учётной записи и отправил вам сообщение об этом, не нажимайте на отправляемые им ссылки, поскольку это может оказаться ложью с целью получения доступ к более подробной личной информации.

Восстановление учётной записи через компанию — это первый шаг по возвращению контроля. Вы должны убедиться, что все приложения и программное обеспечение, которые вы используете (на телефоне и рабочем столе), обновлены. Дальнейшие действия зависят от того, что было скомпрометировано. Например, если вы можете вернуться во взломанную учётную запись электронной почты, стоит проверить настройки, чтобы убедиться, что они не изменены. Потому что, допустим, может быть включена настройка автоматической пересылки всех ваших электронных писем в другой аккаунт.

Вы должны изменить пароль скомпрометированной учётной записи и любых других аккаунтов, использующих тот же пароль, и связаться со всеми, кто мог пострадать от взлома. Так, если сообщения были отправлены из вашего аккаунта Instagram или вы вынуждены создать совершенно новую учётную запись в социальных сетях, стоит сообщить друзьям и родственникам подробности о новой странице или объяснить, что за спам приходил от вас.

При необходимости вы можете сообщить о взломе в правоохранительные органы, к примеру, в случае травли.

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Обезопасьте всё

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Лучший способ уменьшить вероятность взлома — это ограничить то, что может подвергнуться атаке. Чем лучше ваша онлайн-гигиена, тем меньше у вас рисков быть взломанными. Хотя некоторые атаки всегда будут происходить, особенно от субъектов, преследующих конкретные цели.

«Информация о вас является ключом к успешной атаке, поэтому сведение к минимуму ваших личных данных, доступных в интернете, заставит злоумышленника найти менее удачливую жертву», — говорит Мур.

Если ваши учётные записи были скомпрометированы один раз, вероятность, что вы снова станете мишенью, оказывается больше.

В должны думать, сколько информации активно размещаете в интернете. «Я советую затруднять доступ к информации о себе, — сказала ранее Ева Гальперин, директор по кибербезопасности фонда Electronic Frontier Foundation. — Когда вы публикуете свои фотографии в Instagram или делаете сообщения в Facebook, или отмечете в посте местоположение, люди могут взять эту информацию и опубликовать без вашего согласия. Что люди действительно могут рассказать о вас — это то, что вы уже поведали о себе сами».

Для укрепления защиты аккаунтов можно сделать много. Так, следует использовать менеджер паролей для создания и хранения уникальных, надежных паролей. Не следует использовать один и тот же пароль на нескольких сайтах, даже если вы считаете, что риск быть взломанным невелик.

Если вы были взломаны в одной учётной записи, необходимо посмотреть другие учётных записи, которые вы используете: обновить пароли и проверить параметры безопасности. При обновлении аккаунтов вам следует использовать сложные вопросы для проверки. Ответы знать должны только вы.

Помимо этого потратьте немного времени, чтобы посмотреть аккаунты, которые вы больше не используете. Какая информация там хранится?

Как и менеджер паролей, многофакторная аутентификация (MFA) должна быть включена для наибольшего числа сайтов и сервисов. Это один из самых эффективных способов защиты аккаунтов от хакеров. Самым распространённым типом MFA является двухфакторная аутентификация, когда для входа в учётную запись требуется ещё что-то помимо пароля. Чаще всего это SMS-сообщение, приложение-аутентификатор и т п. Список веб-сайтов и приложений, поддерживающих 2FA, можно найти здесь.

Для людей с высоким уровнем угрозы существует ряд дополнительных шагов, которые можно предпринять. В целях повышения конфиденциальности и анонимности в интернете вы можете использовать VPN, Tor или расширенную программу защиты Google.

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У «Роскомсвободы» тоже есть советы по безопасности — заходите на страницу проекта SAFE.

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