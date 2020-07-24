В Москве пройдет хакатон по решениям для цифрового гражданства

РосКомСвобода и Теплица социальных технологий проведут 12-13 сентября в Москве хакатон решений для цифрового гражданства, направленных на защиту прав и реализацию интересов граждан в цифровой среде. Защита персональных данных, кибербезопасность, доступ к информации — главные вызовы, которым должны отвечать представленные проекты. Одновременно они должны иметь важное общественное значение.

Общий призовой фонд DemHack составит более 1,5 миллиона рублей.

Эксперты РосКомСвободы и Теплицы социальных технологий сходятся во мнении, что цифровое гражданство сегодня — это новая область гражданско-правовых отношений, где нам необходимо настойчиво искать решения и самостоятельно добиваться реализации своих прав и интересов. В условиях, когда большинство гражданских процессов и взаимодействий постепенно переходит в онлайн, а потребности и запросы, права и интересы удовлетворяются и защищаются в Сети, реализация принципов цифрового гражданства получает особую актуальность. От того, насколько полно и корректно они реализуются зависит качество жизни и безопасность большого количества людей.

В течение двух дней 12-13 сентября 2020 г. на хакатоне DemHack будут разрабатывать или дорабатывать IT-решения, призванные расширить пространство цифровых прав или создать возможность для реализации общественных интересов в области цифрового гражданства.

Сроки и условия приема заявок — на сайте DemHack.ru.

Хакатон пройдет в Москве в классическом оффлайновом формате с соблюдением всех предписаний и всех необходимых мер предосторожности! При невозможности проведения события оффлайн по эпидемиологическим показаниям, хакатон будет реализован в онлайн-формате без потери качества организации или дополнительных трудностей для участников.

В первый день хакатона произойдет формирование команд, которые начинают совместную работу над проектом. В этот же день будет организовано проведение мастер-классов и выступлений экспертов, а также консультаций менторов с участниками. На второй день хакатона судейская коллегия определит команды, которые проходят в финал, тем самым получают право участвовать в буткемпе и побороться за главный приз — 1,4 млн. рублей! Теплица социальных технологий выберет одну команду, которая получит 110 тыс. рублей на доработку лучшего проекта, касающегося защиты цифровых прав.

Направления работы в хакатоне DemHack определены в трех областях: защита цифровых прав, цифровое участие граждан, улучшение навыков граждан в цифровой среде.

1. Фундаментальным элементом цифрового гражданства являются цифровые права. Организаторы видят их, как продолжение базовых прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и, в случае с Россией, в Конституции РФ. На хакатоне мы ожидаем от команд проекты, связанные с защитой цифровых прав, по следующим направлениям:

доступ к информации (реализация права на доступ к Интернету, право на поиск, получение и передачу информации, право на открытые данные в машиночитаемом формате, право на использование, создание и публикацию цифровых произведений);

обеспечение приватности и защита частной жизни (реализация права на анонимность, права на шифрование, право на защиту данных, право на защиту чести и достоинства);

кибербезопасность (реализация права на защиту от неправомерного вторжения, кибератак, фишинга, спама, заражения вирусами, удаленного взлома, киберсквоттинга и пр.).

2. Однако помимо прав у граждан есть и цифровые интересы, которые им хотелось бы продвигать. Интересы людей в цифровом гражданстве связаны с решением, как частных каждодневных практических задач, так и общественно-значимых, в которых им хотелось бы принимать участие, влиять на их осуществление, оценивать, высказываться и объединяться. Таким образом, на хакатоне мы ждем от команд проекты, расширяющие цифровое участие граждан и воплощающие:

электронное участие и принятие решений (реализация права на участие в принятии решений через инструменты петиций, обсуждения законов, правил);

(реализация права на участие в принятии решений через инструменты петиций, обсуждения законов, правил); подотчетность и контроль при взаимодействии граждан с онлайн-платформами (инструменты направленные на получение доступа к информации о деятельности платформ, повышение их прозрачности);

(инструменты направленные на получение доступа к информации о деятельности платформ, повышение их прозрачности); решения для гражданского контроля и взаимодействия с госорганами (обеспечение подотчетности по срокам и результатам обращений граждан в государственный и муниципальные органы; цифровые системы контроля параметров качества муниципальных услуг, управления городскими процессами, жизнеобеспечения города);

(обеспечение подотчетности по срокам и результатам обращений граждан в государственный и муниципальные органы; цифровые системы контроля параметров качества муниципальных услуг, управления городскими процессами, жизнеобеспечения города); решения для отдельных сфер жизни, имеющих большое общественное значение

(решения для сферы здравоохранения, медицины и лекарственного обеспечения) : открытый доступ к информации для врачей; электронные инструменты по контролю за качеством и объемом мед.помощи для пациентов; инструменты проверки лекарственных средств; сервисы, раскрывающие информацию и предоставляющие доступ к общественно значимым данным в области здравоохранения, и пр.;

решения для отрасли автомобильного транспорта : инструменты защиты информации и персональных данных; независимые системы оповещения о дорожных событиях, опасностях в реальном времени; альтернативные опенсурсные приложения для навигации, анализа пробок и пр., общественный контроль качества услуг в области транспорта, прозрачность взаимодействия государства с бизнесом по вопросам транспортной безопасности и надзора и пр.;

решения для профессиональной и гражданской журналистики, блогеров : сервисы фактчекинга и проверки информации; сервисы открытой судебной информации; инструменты по бекапу информации и быстрому развертыванию ее на другом или отформатированном устройстве; системы защиты информации и источников и пр.;

а также : гражданский контроль параметров качества услуг ТСЖ и управляющих компаний, общей системы ЖКХ города; новые механизмы для обеспечения подотчетности в государственных закупках; общественный контроль в сфере экологии и защиты животных)

: открытый доступ к информации для врачей; электронные инструменты по контролю за качеством и объемом мед.помощи для пациентов; инструменты проверки лекарственных средств; сервисы, раскрывающие информацию и предоставляющие доступ к общественно значимым данным в области здравоохранения, и пр.; : инструменты защиты информации и персональных данных; независимые системы оповещения о дорожных событиях, опасностях в реальном времени; альтернативные опенсурсные приложения для навигации, анализа пробок и пр., общественный контроль качества услуг в области транспорта, прозрачность взаимодействия государства с бизнесом по вопросам транспортной безопасности и надзора и пр.; : сервисы фактчекинга и проверки информации; сервисы открытой судебной информации; инструменты по бекапу информации и быстрому развертыванию ее на другом или отформатированном устройстве; системы защиты информации и источников и пр.; : гражданский контроль параметров качества услуг ТСЖ и управляющих компаний, общей системы ЖКХ города; новые механизмы для обеспечения подотчетности в государственных закупках; общественный контроль в сфере экологии и защиты животных) прочие решения, создающие новые экономические и технологические возможности в нецифровых секторах (например, туризм, образование, культура, спорт и т.д.), направленные на улучшение качества предоставления услуг и большей информированности, устранение дисбаланса в доступе, и т.п.

3. Отдельно следует уделить внимание знакомству граждан с основами личной и общественной безопасности в эпоху цифровой трансформации, поэтому мы рассматриваем к участию проекты, помогающие улучшить навыки граждан в цифровой среде:

цифровая грамотность в области компьютерной безопасности (проекты, направленные на предупреждение/уведомление пользователей об угрозах, о фейковой информации, игровые и обучающие проекты, направленные на повышение навыков пользователей по защите информации в сети, улучшения навыков защищенного общения).

Организаторы провели ряд экспертных встреч для выявления рисков и проблем цифрового гражданства, стоящих перед разными группами и объединениями граждан, а также перед обществом в целом. С результатами можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте, там же есть шанс «подсмотреть» для своей команды актуальную тему проекта.

Проекты в области цифрового гражданства должны априори строиться на принципах защиты персональных данных, безопасности и открытости информации, и соответствовать важнейшим ценностям гражданского общества: конкурентоспособности, прозрачности, открытости, ответственности, солидарности, соглашению сторон, взаимовыгодному взаимодействию.

К участию в хакатоне приглашаются как состоявшиеся команды, так и специалисты, которые хотели бы присоединиться к одной из существующих команд или создать новую (подробности и регистрация также на сайте DemHack).

Отбор участников осуществляется конкурсной комиссией. Заявки принимаются на официальном сайте.

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Саркис Дарбинян, глава юридической практики РосКомСвободы:

«Мы живем в цифровой реальности. Киберпространство дает человеку возможность мгновенно перенестись за пределы собственного государства, используя сервис, находящийся в другой юрисдикции и работающий по совершенно другим законам. Интернет-гиганты, имеющие аудиторию пользователей, превышающую население многих стран, устанавливают в своей экосистеме собственные законы (platform law), а национальные законодательства в ней перестают работать. Наш хакатон призван создать инструменты, с помощью которых общество может сформировать собственную среду доверия, основанную на взаимовыгодном участии всех сторон и уважении фундаментальных прав человек в цифровой среде — среду цифрового гражданства».

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Алексей Сидоренко, руководитель Теплицы социальных технологий:

«Интернет очень серьезно расширил пространство свободы, увеличил возможность человека искать, находить информацию, и делиться ею. Это достижение очень важно сохранять, и не дать его отнять. С другой стороны, бизнес модель многих интернет-сервисов основывается на слежке за пользователями. Мы верим, что нужно поддерживать инструменты, которые позволяют гражданам получать доступ ко всему богатству знаний и идей, собранных в Интернете, самим определять, хотят они делиться данными о себе или нет и т.д. От лица Теплицы мы надеемся, что хакатон поможет гражданам и создаст пространство не только диалога, но и инноваций в столь важной для всех нас сфере».

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Организаторы ожидают, что хакатон DemHack не только предоставит участникам возможность презентовать новый продукт, помогающий гражданам реализовывать свои права и интересы в цифровой реальности, но и даст новый импульс для дискуссии о феномене «цифрового гражданства» в России и в мире.

Контакты для вопросов, предложений и комментариев:

Алиса Цветкова (Теплица) ТГ @itisalise, почта [email protected]

Наталья Малышева (РКС): [email protected]

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Справка:

РосКомСвобода — общественная организация, деятельность которой направлена на защиту цифровых прав, пропаганду идей свободы информации, недопустимости государственной цензуры и вмешательства в частную жизнь.

Теплица социальных технологий — просветительский проект, миссия которого сделать некоммерческий сектор России сильным и независимым с помощью информационных технологий.

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