В Москве пройдет хакатон по решениям для цифрового гражданства

РосКомСвобода и Теплица социальных технологий проведут 12-13 сентября в Москве хакатон решений для цифрового гражданства, направленных на защиту прав и реализацию интересов граждан в цифровой среде. Защита персональных данных, кибербезопасность, доступ к информации — главные вызовы, которым должны отвечать представленные проекты. Одновременно они должны иметь важное общественное значение.
Общий призовой фонд DemHack составит более 1,5 миллиона рублей.
Эксперты РосКомСвободы и Теплицы социальных технологий сходятся во мнении, что цифровое гражданство сегодня — это новая область гражданско-правовых отношений, где нам необходимо настойчиво искать решения и самостоятельно добиваться реализации своих прав и интересов. В условиях, когда большинство гражданских процессов и взаимодействий постепенно переходит в онлайн, а потребности и запросы, права и интересы удовлетворяются и защищаются в Сети, реализация принципов цифрового гражданства получает особую актуальность. От того, насколько полно и корректно они реализуются зависит качество жизни и безопасность большого количества людей.
В течение двух дней 12-13 сентября 2020 г. на хакатоне DemHack будут разрабатывать или дорабатывать IT-решения, призванные расширить пространство цифровых прав или создать возможность для реализации общественных интересов в области цифрового гражданства.
Сроки и условия приема заявок — на сайте DemHack.ru.
Хакатон пройдет в Москве в классическом оффлайновом формате с соблюдением всех предписаний и всех необходимых мер предосторожности! При невозможности проведения события оффлайн по эпидемиологическим показаниям, хакатон будет реализован в онлайн-формате без потери качества организации или дополнительных трудностей для участников.
В первый день хакатона произойдет формирование команд, которые начинают совместную работу над проектом. В этот же день будет организовано проведение мастер-классов и выступлений экспертов, а также консультаций менторов с участниками.
На второй день хакатона судейская коллегия определит команды, которые проходят в финал, тем самым получают право участвовать в буткемпе и побороться за главный приз — 1,4 млн. рублей!
Теплица социальных технологий выберет одну команду, которая получит 110 тыс. рублей на доработку лучшего проекта, касающегося защиты цифровых прав.
Направления работы в хакатоне DemHack определены в трех областях: защита цифровых прав, цифровое участие граждан, улучшение навыков граждан в цифровой среде.
1. Фундаментальным элементом цифрового гражданства являются цифровые права. Организаторы видят их, как продолжение базовых прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и, в случае с Россией, в Конституции РФ. На хакатоне мы ожидаем от команд проекты, связанные с защитой цифровых прав, по следующим направлениям:
2. Однако помимо прав у граждан есть и цифровые интересы, которые им хотелось бы продвигать. Интересы людей в цифровом гражданстве связаны с решением, как частных каждодневных практических задач, так и общественно-значимых, в которых им хотелось бы принимать участие, влиять на их осуществление, оценивать, высказываться и объединяться. Таким образом, на хакатоне мы ждем от команд проекты, расширяющие цифровое участие граждан и воплощающие:
3. Отдельно следует уделить внимание знакомству граждан с основами личной и общественной безопасности в эпоху цифровой трансформации, поэтому мы рассматриваем к участию проекты, помогающие улучшить навыки граждан в цифровой среде:
Организаторы провели ряд экспертных встреч для выявления рисков и проблем цифрового гражданства, стоящих перед разными группами и объединениями граждан, а также перед обществом в целом. С результатами можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте, там же есть шанс «подсмотреть» для своей команды актуальную тему проекта.
Проекты в области цифрового гражданства должны априори строиться на принципах защиты персональных данных, безопасности и открытости информации, и соответствовать важнейшим ценностям гражданского общества: конкурентоспособности, прозрачности, открытости, ответственности, солидарности, соглашению сторон, взаимовыгодному взаимодействию.
К участию в хакатоне приглашаются как состоявшиеся команды, так и специалисты, которые хотели бы присоединиться к одной из существующих команд или создать новую (подробности и регистрация также на сайте DemHack).
Отбор участников осуществляется конкурсной комиссией. Заявки принимаются на официальном сайте.
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Саркис Дарбинян, глава юридической практики РосКомСвободы:
«Мы живем в цифровой реальности. Киберпространство дает человеку возможность мгновенно перенестись за пределы собственного государства, используя сервис, находящийся в другой юрисдикции и работающий по совершенно другим законам. Интернет-гиганты, имеющие аудиторию пользователей, превышающую население многих стран, устанавливают в своей экосистеме собственные законы (platform law), а национальные законодательства в ней перестают работать. Наш хакатон призван создать инструменты, с помощью которых общество может сформировать собственную среду доверия, основанную на взаимовыгодном участии всех сторон и уважении фундаментальных прав человек в цифровой среде — среду цифрового гражданства».
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Алексей Сидоренко, руководитель Теплицы социальных технологий:
«Интернет очень серьезно расширил пространство свободы, увеличил возможность человека искать, находить информацию, и делиться ею. Это достижение очень важно сохранять, и не дать его отнять. С другой стороны, бизнес модель многих интернет-сервисов основывается на слежке за пользователями. Мы верим, что нужно поддерживать инструменты, которые позволяют гражданам получать доступ ко всему богатству знаний и идей, собранных в Интернете, самим определять, хотят они делиться данными о себе или нет и т.д. От лица Теплицы мы надеемся, что хакатон поможет гражданам и создаст пространство не только диалога, но и инноваций в столь важной для всех нас сфере».
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Организаторы ожидают, что хакатон DemHack не только предоставит участникам возможность презентовать новый продукт, помогающий гражданам реализовывать свои права и интересы в цифровой реальности, но и даст новый импульс для дискуссии о феномене «цифрового гражданства» в России и в мире.
Контакты для вопросов, предложений и комментариев:
Алиса Цветкова (Теплица) ТГ @itisalise, почта [email protected]
Наталья Малышева (РКС): [email protected]
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Справка:
РосКомСвобода — общественная организация, деятельность которой направлена на защиту цифровых прав, пропаганду идей свободы информации, недопустимости государственной цензуры и вмешательства в частную жизнь.
Теплица социальных технологий — просветительский проект, миссия которого сделать некоммерческий сектор России сильным и независимым с помощью информационных технологий.
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