За нарушение самоизоляции москвичам было выписано 94 тысяч штрафов

Полицейские в Москве выписали около 94 тыс. штрафов за нарушение самоизоляции во время пандемии. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Всего в приложении «Социальный мониторинг» для отслеживания больных коронавирусом было зарегистрировано около 447 тыс. человек.

По словам Данчикова, несмотря на погрешность системы распознавания в приблизительно 20-25%, «выписывается и вообще информация обрабатывается при стопроцентном соответствии», посольку после вынесения штрафа системой, соответствие фотографии с эталонной проверяют эксперты. Также чиновник признался, что обучаемость у камер разная, соответственно, от этого зависит и точность определения личности, которая попала в её объектив.

«Самое массовое [нарушение] — это выход из дома», — рассказал чиновник, уточнив, что речь идет о больных коронавирусной инфекцией и проживающих с ними лицах, больных ОРВИ и контактных с этими больными.

РБК напоминает, что в апреле вступили в силу поправки к федеральному КоАП, согласно которым нарушителя карантина могли оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб. В Москве штраф за нарушение самоизоляции составлял 4 тыс. руб.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при Президенте России предложил отменить штрафы, выписанные в период самоизоляции. В СПЧ сочли, что в нынешней экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов может существенно повлиять на благосостояние граждан.

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