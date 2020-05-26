СПЧ: все штрафы «Социального мониторинга» надо отменить

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции, назначенные с использованием приложения «Социальный мониторинг», сообщает «Ъ». С 19 по 22 мая столичные суды зарегистрировали более 1,8 тыс. жалоб москвичей на якобы нарушение ст. 3.18.1 городского КоАП.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил “Ъ” о необходимости отмены всех штрафов, выписанных москвичам за нарушение режима изоляции (ст. 3.https://t.co/VOwPTqKKV5 — Коммерсантъ (@kommersant) May 25, 2020

Фадеев сказал, что приложение дает недопустимое количество сбоев:

«Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания».

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Глава СПЧ добавил, что работа приложения станет одной из главных тем доклада Совета о решениях органов власти в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Анализ их эффективности планируют опубликовать к середине июля. О подготовке доклада по проблемам ограничений прав в период пандемии СПЧ объявил несколько дней назад.

«Особую обеспокоенность правозащитников вызывает масштабная система слежения в целях контроля за соблюдением карантина и самоизоляции, функционирование приложения «Социальный мониторинг», невозможность получить плановую медицинскую помощь и проводить обследования по разным профилям, похороны умерших от коронавируса в закрытых гробах, запрет на их отпевание, обязательная кремация в ряде регионов, обязательный характер тестирования на антитела к коронавирусу, перспективы введения имунных паспортов и другие меры, в той или иной степени ограничивающие права человека», — говорится в официальном паблике Совета в ВК.

Ранее с призывом к властям России свернуть «Социальный мониторинг» обратилась международная правозащитная организация Human Rights Watch, по мнению которой отслеживающая заболевших коронавирусом программа не только несправедливо наказывает их штрафами, но и нарушает базовые права человека.

По словам москвичей, которым пришлось установить данную программу, она очень неудобна в использовании, допускает множество сбоев, а также мешает им сохранять в полной мере рекомендованный докторами постельный режим, поскольку абсолютно произвольно присылает уведомления с требованием подтвердить своё нахождение дома.

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