Госдума приняла закон «О цифровых финансовых активах»

Госдума приняла в третьем чтении закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). Документ дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.

«Цифровой финансовый актив, — говорится в законе, — это имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств. Право собственности на данное имущество удостоверяется путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта, токен. ЦФА не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации».

Криптовалюта — вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций.

ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов.

Для выпуска ЦФА необходимо предоставить ряд сведений, среди которых информация о лице, выпускающем ЦФА, сведения об операторе информационной системы, вид и объем прав, удостоверяемых ЦФА, данные об эмиссии ЦФА и другие.

«Оператором обмена ЦФА могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные юридические лица, соответствующие требованиям закона и нормативно-правовых актов ЦБ», — отметил управляющий партнер юридической компания Rafikov & Partners Рустам Рафиков.

Получить статус оператора обмена ЦФА, помимо прочего, могут непосредственно банки, а также юридические лица с уставным капиталом и размером чистых активов не менее 50 млн рублей с наличием комплаенс-команды в штате, добавил юрист.

Требования для создания и оперирования такой инфраструктурой в РФ «в целом аналогичны требованиям к участникам финансового рынка», заявил основатель и генеральный директор Tokenomica Артем Толкачев:

«С одной стороны, это может способствовать большей уверенности и защищенности пользователей платформ, а с другой стороны — технологическим стартапам будет сложно выйти на российский рынок».

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Операторы должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Банк России будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.

Под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей РФ, иностранного государства или международной денежной единицей. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.

Законодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Покупать криптовалюту на зарубежных площадках новый закон разрешает, но ее требуется декларировать как имущество. Это не относится к чиновникам: им владеть выпущенной за рубежом криптовалютой запрещено. Уголовной и административной ответственности за нарушения запретов в законопроекте нет.

Регулирование криптовалют, отмечает The Bell, должно быть детально прописано в собственном законопроекте, который еще не принят, но должен заработать одновременно с законом о ЦФА — с 1 января 2021 года. Не исключено, что регулирование в нем и сопутствующих актах будет другим, а ограничения для криптовалют — более строгими. Так или иначе, законного способа купить что-то за биткойны в России не предвидится.

Законопроект «О цифровых активах» стал компромиссным — государство отказалось от полного запрета криптовалют и не ввело уголовную ответственность за операции с токенами, отметил заместитель председателя правления Палаты налоговых консультантов России Михаил Успенский в разговоре с vc.ru.

Документ станет «глоссарием понятий», связанных с блокчейном и криптовалютами, а на его основе будут писать другие связанные законопроекты, отмечает директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO Мария Станкевич.

Например, он не вводит понятия «токен» и «майнинг», не описывает правила выпуска и обращения криптовалют в России, их обмен на рубли, ответственность за операции с ними. Также закон о ЦФА сможет снизить число мошенников и «серых» обменных пунктов и сделать криптовалюты и цифровые токены легитимными в России, считает основатель компании по разработке криптопродуктов Tehnobit Systems Александр Пересичан. . . .