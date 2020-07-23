Лето мыслепреступлений`2020

Собирая этот дайджест преследований россиян за публикации в Рунете, мы обратили внимание — насколько широк стал круг не только запретных тем, затрагивание которых в дискуссии чревато серьёзным наказанием, но и насколько стали опасными некоторые профессии, поскольку получить срок, попасть под арест уже можно просто за выполнение своих прямых обязанностей.

Также эти два месяца лета продемонстрировали достаточно широкую географию привлечения россиян к ответственности, где-то вылившейся в наложение крупных штрафов, а где-то — в реальные сроки. Так, пять лет колонии общего режима получил житель Курска Сергей Лавров, обвинённый в публичных призывах к террористической деятельности в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Поводом для начала преследования курянина стали публикации с критикой российских властей, размещённые им за последние два года на его личной странице во «ВКонтакте». По версии следствия, материалы со страницы Лаврова содержат «психологические и лингвистические признаки призыва к осуществлению террористической деятельности путём насильственного захвата власти».

В начале июня против кубанской общественницы Татьяны Захаровой было возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ за публикацию в своём Facebook информации о якобы замене карантинных пропусков для жителей города. Захарова в знак протеста держала сухую голодовку, посчитав происходящее с ней «издевательством и глумлением». Уже в июле прокуратура Западного округа города Краснодара вручила ей обвинительное заключение. «Далее — в Ленинский суд», — сообщила общественница.

Также в начале июня в Санкт-Петербурге силовики провели обыск у главы «Альянса учителей» Даниила Кена в рамках уголовного дела о неуважении к суду (часть 2 статьи 297 УК), а именно — об оскорблении участников судебного разбирательства.

«В основе дела лежит рапорт сотрудника центра „Э“. Он обнаружил на моей странице „ВКонтакте“ публикацию, в которой судья Выборгского районного суда Н… была названа „путинской проституткой“. Этот пост появился в тот день, когда меня сняли с выборов в этом суде. Я думаю, что автор этого поста очень правильно написал и обозначил суть этого человека (судьи) и его политическую функцию», — рассказал Кен.

Следственная группа изъяла все технические устройства, планшеты, ноутбук, а также атрибутику политической деятельности — бейдж участника конференции «Открытой России», листовки Алексея Навального 2011 года, плакат, призывающий к честным выборам, которые Кен подобрал на Болотной площади.

В конце июня ещё одного участника «Альянса учителей» коснулось наказание за общественную деятельность, но не связанное с привлечением к уголовной или административной ответственности. В Татарстане председатель этой организации и учитель истории Раушан Валиуллин был уволен из школы, в которой работал. Увольнение было оформлено задним числом, а приказ на руки он получил практически через месяц. Валиуллин считает увольнение незаконным и подал на свою бывшую школу в суд. Историк ведёт активную общественную деятельность, пишет острые посты в социальных сетях, а также выдвигался в депутаты на местных выборах.

Иркутский правозащитник Павел Глущенко в июне был вызван в полицию для составления протокола о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за поста о смерти заключенного ангарской ИК-15 после бунта. Об этом рассказал «Медиазоне» сам Глущенко. Он добавил, что претензии связаны с рапортом сотрудника ФСИН Евдокимова, который подавал аналогичную жалобу в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Эту статью ввели в Уголовный кодекс после начала пандемии коронавируса. Глущенко уже дал объяснения в СК.

В мае правозащитник рассказал, что в больнице умер госпитализированный с переломом позвоночника участник бунта в Ангарске. «Искренне приношу соболезнования родным и близким. Слезы жен и матерей не должны остаться безнаказанными», — сказал он. ФСИН и прокуратура отрицают смерть заключенного. К рапорту Евдокимова была приложена справка, что осужденных с такой травмой не зарегистрировано, уточнил Глущенко.

Спустя два года после взрыва в здании УФСБ в Архангельске правоохранительные органы продолжают возбуждать уголовные дела по статье «Оправдание терроризма» за комментарии об этом происшествии. Ещё в марте текущего года против жительницы Воронежской области Надежды Беловой было возбуждено уголовное дело по статье 205.2.

В мае силовики устроили у неё дома обыск, отправили на допрос, двое суток продержали в следственном изоляторе, добились от неё признательных показаний и отпустили под подписку о невыезде. На следующий день Белова отказалась от показаний и от услуг своего адвоката. Белова считает, что преследование может быть связано с ее активисткой деятельностью. Она боролась против отмены прямых маршрутов из Воронежа в Новую Усмань. В связи с этим ее обвиняли в организации массовых беспорядков.

Вскоре её внесли в реестр экстремистов и террористов.

Белова жаловалась в прокуратуру, но пока никаких ответов не получила. По её мнению, в деле «доказательств вины — ноль», тем не менее, «прокуратура областная Воронежа вынесла обвинительное заключение, что я «оправдала лицо,совершившее теракт»».

«Меня ждет выездной военный суд. Если мирного честного достойного человека будут судить военные, то значит в стране идет гражданская война , геноцид или репрессии(кому как удобно называть это преступление против человечности)», — считает она.

Дела, возбуждаемые за комментарии о теракте с участием Михаила Жлобицкого недавно обсуждал в своей статье правозащитник Лев Пономарёв:

«Трагедия бомбиста Жлобицкого (нет ли и в этой фразе «оправдания терроризма», боюсь даже предположить) стала основанием для целого ряда однотипных дел. В любом комментарии, появившемся в соцсетях под сообщением о его самоподрыве, эксперты видят «оправдание» и «пропаганду». На сегодняшний день уголовному преследованию в связи с делом Жлобицкого подверглись около 15 человек. Первым длительный срок (5 лет, 2 месяца колонии) за комментарий в соцсети в марте этого года получил 38-летний житель Калуги Иван Любшин. В экспертизе, положенной в основу обвинения, утверждается, что он имплицитно оправдывает поступок Жлобицкого. Имплицитно – это значит, «неявно», «скрыто». Каким образом это сделал Иван Любшин? В двух комментариях на своей странице «ВКонтакте» он назвал Жлобицкого героем, человеком дня, недели. В этих нескольких словах следствие и эксперты усмотрели и «пропаганду», и «оправдание». Они обошли вниманием, что героем дня или недели можно назвать любую персону, широко обсуждаемую в новостях. А кроме того, они предвзято истолковали ответ Любшина на чужой комментарий: «Терроризм как таковой не оправдываю, конечно, но…» За этим многоточием им тоже почудилось оправдание теракта. Другими словами, любое высказывание, в котором есть какое-то сомнение или вопрос, приравнивается к оправданию. Этим и отличается подход российского суда к оправданию терроризма от того, который принят в Европе. В европейской судебной практике осуждается только его прямая пропаганда и открытый призыв к насилию».

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В начале июля одной из преследуемых за высказывания о теракте в Архангельском ФСБ журналистке Светлане Прокопьевой вместо срока в 6 лет колонии, который запросила прокуратура, суд оштрафовал её на полмиллиона рублей. Дело Прокопьевой стало одним из самых резонансных. За неё заступились и коллеги по цеху — российские журналисты, и правозащитники (в том числе зарубежные), и простые пользователи. Журналистка уверена, что столь «мягкий» приговор суда был вынесен в том числе из-за широкого общественного резонанса. В своём последнем слове Прокопьева очень точно охарактеризовала тенденцию, связанную с преследованием журналистов в России: «В основе профессии журналиста лежит конституционное право на свободу слова — за это меня и судят».

Калужанина Ивана Любшина, осуждённого на 5 лет и 2 месяца колонии общего режима, в середине июня этапировали в ИК-1 Ярославской области. Организация «Союз солидарности с политзаключёнными» (ССП) недавно заявила о том, что считает Любшина политическим заключённым, а его дело «является частью кампании», которую силовые структуры Архангельска развернули против любой дискуссии относительно поступка Михаила Жлобицкого.

«Любшин не обвиняется в призывах к осуществлению террористических актов или иных насильственных действий. Фактически, он преследуется исключительно из-за нескольких неосторожных комментариев к новостным заметкам на своей странице, имеющей незначительную аудиторию, которые не содержат явных призывов к насилию и имеют ничтожную общественную опасность, если имеют её в принципе. Более того, к моменту возбуждения уголовного дела данные комментарии уже были удалены Любшиным», — считают в ССП.

По словам одного из адвокатов калужанина, Наталии Трубачёвой, Апелляционное определение судебной коллегии также не вызывает оптимизма:

Сегодня ознакомилась с полным Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного… Опубликовано Наталией Трубачевой Вторник, 2 июня 2020 г.

В Пензе ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) против трансгендерной девушки Киры из-за комментария во «ВКонтакте». Силовики изъяли у неё два компьютера, телефон и сим-карты. Уголовное дело возбудили в связи с комментарием о революции и насилии в отношении представителей власти.

Челябинскую правозащитницу Валерию Приходкину хотят привлечь к административной ответственности за фейк-ньюс. Об этом она сама сообщила в своём Facebook: «Это про несбывшуюся забастовку врачей в Магнитогорске, где вместо доплат два наряда полиции прибыли! Эх, государево око, во что превратились! Лучше бы следили за правильность выплат зарплат, а не в соцсетях высиживали! Приятно, хоть читают!!!»

Следственный комитет возбудил два уголовных дела против левого видеоблогера из Москвы Николая Платошкина, который называет себя лидером движения «Новый социализм». Одно из них — по части 1.1 статьи 212 УК (склонение к массовым беспорядкам), второе — по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Басманный районный суж Москвы отправил его под домашний арест до 2 августа, позже Мосгорсуд подтвердил решение суда предыдущей инстанции.

Платошкин заявил на апелляционном заседании, что ему «стыдно за то, что он сказал в интернете». «Они говорят, что я уничтожу материалы дела — я ролик из интернета выкину? Я полностью признаю, что в нем говорил. Что я могу сделать под домашним арестом? Человек, который даже ПДД не нарушал, человека, что ли, убьет без домашнего ареста?» — заявил он.

У Платошкина есть канал на YouTube почти с 500 тыс. подписчиков. Перед голосованием за поправки в Конституции он призывал выходить на акции протеста. «Мемориал» признал блогера политзеком.

Уголовные дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк» идут в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Следствие считает, что обвиняемые заходили в приложение «Бессмертный полк онлайн», созданное для размещения фото и сведений об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией. Затем они оформляли заявки на размещение фотографий нацистских преступников для широкой аудитории.

Шутникам из Казани и Перми, которые опубликовали фото Гитлера и Власова на сайте «Бессмертного полка» предъявлено обвинение в реабилитации нацизма. На видео очередные извинения pic.twitter.com/qJOiWmJ1b4 — НТВ (@ntvru) June 4, 2020

Дела против обвиняемых рассмотрят суды в в Ульяновской области и Пермском крае. В середине июля заместитель генпрокурора утвердил обвинительные заключения по уголовным делам ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ в отношении двух граждан.

А против казанца Мухаммеда Эль-Айюби Главное следственное управление СКР завершило расследование вот буквально на днях. Эль-Айюби вину признал полностью и публично принес извинения. Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Житель Новокузнецка 21-летний Кирилл Плеханов осужден по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за то, что критиковал правительство. Кузнецким районным судом мужчине назначены в виде наказания 20 часов обязательных работ, сказано в решении. Экспертиза признала правительство «группой лиц, объединенных по признаку принадлежности к членам высшего исполнительного и распорядительного органа государственной власти».

Как следует из полного текста судебного акта, Плеханов написал комментарий под одним из постов во «ВКонтакте». В частности Плеханов написал, что «если будете отсылать на сайты Медведеву и Путину», «ничего не изменится» и написал, что нужно предпринимать более решительные действия в отношении «дырявого правительства». Комментарий обнаружили сотрудники Центра «Э». Экспертиза подтвердила, что Плеханов возбуждал ненависть в отношении группы лиц, «объединенных по признаку принадлежности к членам высшего исполнительного и распорядительного органа государственной власти».

Житель Новокузнецка признал вину потому, что «не видел выхода», — сказал он Тайге.инфо. В службе судебных приставов, куда он пришел за назначением на обязательные работы, мужчину «отправили домой» до окончания карантина по коронавирусу.

Вот уже несколько месяцев в ленте новостей пребывает уральский священник Сергий (Романов), в видеопроповедях которого центр «Э» обнаружил экстремизм. Суд города Верхняя Пышма (Свердловская область) недавно признал его виновным в нарушении статьи 20.3.1 КоАП и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 18 тысяч рублей. Адвокат схимонаха Светлана Герасимова заявила журналистам, что не согласна с судебным решением и будет обжаловать его.

Ранее мировой судья Верхнепышминского горсуда признал отца Сергия виновным в распространении фейков о коронавирусе.

На все суды священник не явился, а недавно записал новое видео, в котором призвал всех «сбросить оковы добровольно-принудительного домашнего ареста от COVID-19» и демонтировать вышки 5G в крупных городах. Также отец Сергий сказал, что надо брать пример с Хабаровска, где по сей день идут акции протеста, и заявил о необходимости «выходить всем на улицу в знак протеста силам зла, видимых — хабада и невидимых — сатаны и бесов, его окружающих».

ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой официально предъявили обвинение по статье о распространении порнографии. Сторонники и друзья Юлии устроили в Twitter онлайн-флешмоб #ЯМыЮлияЦветкова в её поддержку. В конце июня был организован медиастрайк #ЗаЮлю, к которому присоединились многие общественные деятели, журналисты, обычные пользователи.

В июле на неё был наложен штраф в 75000 рублей «за пропаганду гомосексуализма». Административное дело было заведено из-за ее рисунка с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

В Кемерово блогера Михаила Алферова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) из-за видео, где трактор убирает только тот снег, на котором сделана надпись «Путин вор».

В середине июня уссурийская полиция заинтересовалась юмористическими роликами с участием собирательного персонажа — «депутата Наливкина». По мнению правоохранителей, размещаемая информация в этих видео не соответствовала действительности.

В итоге актёр, исполнявший роль выдуманного депутата, Андрей Неретин, был задержан и получил пять суток ареста за неуважение к власти в виде ролика о подполковнике, спрятавшем под кроватью «сотни килограммов» денег. После освобождения с его участием был записан новый ролик и размещён в Twitter, но в данный момент аккаунт проекта почему-то заблокирован.

В Карабаше (Челябинская область) возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя после поста в Instagram. Как сообщил Знак.com представитель СУ СК РФ по Челябинской области Александр Скорик, дело возбуждено по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

«Молодой человек был оштрафован за тонировку на своем авто, после этого он выложил пост в социальной сети, в котором допустил в отношении сотрудников полиции нецензурные высказывания», — уточнил Скорик.

Санкция статьи предполагает штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

В Калининграде суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима местного жителя Айтахаджи Халимова. Его обвинили в призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за репост на свою страницу во «ВКонтакте» трех роликов про войну в Чечне. Арестован он был в декабре 2019 года.

Управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии возбудило дело о распространении фейков про коронавирус в местных инстаграм-блогах «Политика 09» и «Черный куб» (авторы последнего также с конца 2014 года ведут одноименное шоу в ютьюбе).

В федеральной статистике регион находится на 59-м месте с 2156 заболевших, ежедневный прирост там увеличился к 14 июня с начала месяца до ста новых пациентов. При этом врачи республики ранее жаловались на переполненность больниц и просили открыть военно-полевые госпитали для лечения коронавирусных больных.

Какие именно публикации вменяют блогерам, в пресс-релизе СК не уточняется. Авторы аккаунтов утверждают, что речь идет об их постах про занижение статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса в республике.

Уголовное дело в отношении калининградского блогера Николая Горелова (псевдоним — Кириченко), который обвинялся в реабилитации нацизма, закрыто. Об этом рассказала адвокат Мария Бонцлер. По её словам, Горелов получил постановление о закрытии дела в связи с истечением срока давности — по данной статье Уголовного кодекса (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) он составляет два года.

Против оппозиционного политика Алексея Навального Следственным комитетом России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. На днях политику предъявили обвинение в клевете на ветерана Игната Артеменко, которое было заведено после того, как Навальный в своих постах в Twitter и Telegram подверг критике участников видеоролика телекомпании RT (Russia Today), выступивших с поддержкой поправок в российскую конституцию, в числе которых был и Артеменко. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал политик. Издание «Медиазона» обращает внимание на то, что в этих высказываниях имя Игната Артеменко не упоминается. Навальному назначили подписку о невыезде.

В Калмыкии 60-летнюю женщину с инвалидностью Аллу Питинову обвинили в оскорблении главы республики Бату Хасикова. Как сообщил корреспонденту «Росбалта» адвокат Санал Убушиев, дело передано в суд.

В марте в соцсети появилась публикация некоего «Кирилла Васькина», в которой тот нелицеприятно высказался о главе региона. Правоохранители возбудили административное дело по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («неуважение к власти»).

В результате расследования административного правонарушения правоохранители установили, что страница «Кирилла Васькина» привязана к телефонному номеру жительницы Городовиковска Аллы Питиновой. Женщина – инвалид третьей группы и не может самостоятельно передвигаться. Она заявила, что не регистрировалась в соцсети «ВКонтакте» и не регистрировала на себя номер телефона, с которого была сделана публикация.

Несмотря на то, что, по мнению защиты, правоохранительные органы не установили достоверно, что запись в интернете сделала пожилая женщина, дело будет рассмотрено Элистинским городским судом.

В Октябрьском районе Курской области сотрудники прокуратуры добиваются наказания местного жителя. Его заподозрили в экстремизме. «28-летний курянин в социальной сети ВКонтакте разместил видеоролик, который содержит признаки возбуждения розни, вражды, ненависти по отношению к группе лиц, объединенных по признаку происхождения», — пояснили в прокуратуре Курской области.

В итоге в отношении молодого человека возбудили и отправили в суд административное дело за размещение в сети интернет материалов, запрещенных законом. К слову, противозаконная видеозапись была удалена со страницы пользователя.

В Златоусте Челябинской области на сотрудников скорой помощи завели дела о фейковых новостях (часть 9 статьи 13.15 КоАП) после того, как они записали видеообращение о проблемах с доплатами за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом сообщил «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Он отметил, что, по словам медиков, дела завели на семерых человек, включая оператора, но протоколы пока есть только на четверых. Прянишников добавил, что «Правозащита Открытки» будет представлять интересы сотрудников скорой в суде, даты заседаний пока не назначены.

Жена одного из водителей скорой Ольга Харитонова сообщила, что протоколы составили на четверых водителей скорой.

В Саратове прекратили уголовное дело о реабилитации нацизма. Уголовное дело рассматривал Саратовский областной суд в лице судьи Александра Глухова.

На скамье подсудимых оказался Сергей Мясников. Мужчину обвиняли по двум статьям — часть 1 статьи 354.1 УК РФ (Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских «стран оси», одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично) и части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

В пресс-службе Саратовского областного суда пояснили, что было подано ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в связи с тем, что обвиняемый принес публичные извинения, а также полностью возместил причиненный ущерб.

В итоге уголовное дело было прекращено. Подсудимому назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей — 20 тысяч по каждой из статей.

Нижегородская интернет-активистка, которая пишет под псевдонимом «Мари Говори», сообщила, что на неё хотят завести дело за коронафейк, возможен штраф до 700 тысяч рублей, опубликовав в Telegram твит, за который её хотят наказать. В нём говорится о сложной ситуации с коронавирусом в Шарье и ненадлежащей заботе о здоровье врачей.

Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей научного сотрудника музея истории Татьяну Знак из Екатеринбурга за пост в фейсбуке о смерти пациента в больнице. Её признали виновной в распространении фейка о коронавирусе, но женщина утверждает, что не упоминала болезнь в своей записи.

Блогер из Петербурга Мария Магдалена Тункара рассказала, что к её матери пришли из прокуратуры, чтобы провести с девушкой «беседу» о распространении экстремистских материалов. Об этом она написала у себя в инстаграме. В историях блогер уточнила, что речь идёт о видео с пародией на Николая Дроздова и попросила об огласке ситуации. По словам девушки, сотрудники прокуратуры пришли к её матери без повестки, но пообещали прислать документ позже. Как утверждает Тункара, ей заявили, что тикток с пародией на Дроздова в передаче «В мире животных», «может на 282 потянуть». В нём она отвечает на комментарий, в котором её называют «чёрной».

Ленинский районный суд Перми рассматривает уголовное дело в отношении местных жителей Александра Шабарчина, Данилы Васильева и Александра Котова. Их обвиняют в «хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти». По версии следствия, 11 ноября 2018 года молодые люди привязали к столбу в центре Перми манекен с лицом, похожим на президента России, и надписями «Военный преступник Пыня В. В.» и «Лжец». Манекен провисел около часа.

Кроме того, через несколько дней, считают следователи, обвиняемые разместили на YouTube постановочное видео «Спецназ задержал Путина», на котором изобразили задержание человека в маске президента и его «доставку» в Гаагу. Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ завели 26 декабря 2018-го. Его расследовали полтора года.

Активист из Чувашии Юрий Сидоров сообщил, что на него написан донос неким «доброжелателем» из Пскова за оскорбление Президента РФ. «Теперь шьют дело хотят оштрафовать до 100К. Ещё говорят СК по 319 УК РФ», — написал он в своём Faceook.

В Казани суд прекратил дело о фейк-ньюс в отношении Салиха Фахрутдинова, который в апреле текущего года оставил в ВК комментарий, где подверг сомнению официальные данные о количестве зараженных коронавирусом в Татарстане. Молодой человек вину не признал, мотивировав тем, что излагал свою точку зрения. Мировой судья в апреле признала его виновным, присудив штраф 30 тысяс рублей, но Фахрутдинов вместе с юристом «Агоры» Данилом Нургалеевым обжаловали принятое решение в Советском районном суде Казани, который принял решение прекратить производство по делу ввиду отсутствия в действиях Фахрутдинова состава административного правонарушения.

Промышленный районный суд Владикавказа (Северная Осетия) в июне начал рассмотрение дела журналиста Алана Мамиева по пункту 9 статьи 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной, общественно значимой информации). Ранее дело было отложено на два месяца из-за карантинного режима в республике. Судья сочла, что имеющихся материалов недостаточно, и вызвала на следующее заседание 16 июля оперативных сотрудников ЦПЭ МВД Северной Осетии, возбудивших административное производство против журналиста.

В итоге суд оштрафовал Мамиева на 30 тысяч рублей. Это стало первым штрафом за публикацию фейков о коронавирусе в Северной Осетии. Мамиев подал апелляцию на решение Промышленного суда.

Московский областной суд оставил под арестом экоактивиста Алексея Холкина, который был признан виновным по ст. 20.2 КоАП РФ и отправлен на трое суток ареста, поскольку его сообщение в закрытом чате власти признали настоящим призывом к митингу. Интересно, что поводом для привлечения к административной ответственности стала акция двух людей, которых якобы вдохновили слова Алексея Холкина в закрытом чате, где молодые люди даже не состоят. Сообщение не содержало призыва, даты, места и времени акции, но суд посчитал иначе.

«Если практика устоится, она будет очень универсальной. Достаточно будет взять комментарий любого активиста в социальных сетях о том, что надо мирно протестовать против тех или иных решений. И даже если сообщение было написано давно, два свидетеля всегда смогут сказать, что прочитали пост, долго думали и вот решили выйти, побужденные призывом к протесту, и что их организовал Иван Иванов из города Н»,— считает глава Апологии протеста Алексей Глухов.

Трек «Господь Господь Иисус Христос» просят проверить на предмет оскорбления чувств верующих представители православного движения «Сорок сороков». Сатирическое произведение норильского музыканта Геннадия Корчагина (под псевдонимом Павел Сатаненко) представляет собой сэмпл фразы протоиерея Дмитрия Смирнова. Трек был записан, когда автор учился в Барнауле.

«Я сам православный. Что же они хотят найти? Никакого богохульного подтекста в этом прожекте никогда не было. Это старинная шутка на грани фола для узкого круга друзей, удивительным образом ставшая широко известной в этом году», — сказал Геннадий «Сибирь. МБХ медиа».

Полиция пришла в штаб Навального в Краснодаре для задержания координатора Льва Гяммера из-за видеоролика о Владимире Путине. В ролике Гяммер рассказывает, что Путин останется президентом до 2036 года. Дело об оскорблении Президента было передано в суд. Адвокат активиста утверждает, что тот раскритиковал главу государства в приличной форме. Гяммеру может грозить штраф от 30 до 100 тыс.рублей.

Верещагинский районный суд Пермского края оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу, которая в соцсетях призывала отказаться от тестов на COVID-19. Суд признал женщину виновной в распространении недостоверной информации — ч. 9 ст. 13.15 КоАП.

«Ко всем будут приходить врачи с полицейскими. Отказывайтесь от любых тестов на вирус. Родная сестра моего Вити работает в скорой. К ним пришли зараженные тесты. Потом заставят пройти повторный тест, а он уже покажет наличие вируса. Так вирус подтвердится. В обязательном порядке будут ставить прививки. А то есть, это уже означает смерть медленного действия и т. д.», — написала она.

Советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов, ранее писавший для крупнейших российских изданий на темы вооружений, был задержан ФСБ по обвинению в работе на одну из стран NATO и разглашении гостайны, но его коллеги не поверили в версию силовиков. В защиту журналиста, который до сих пор под арестом, была организована кампания с требованием его освобождения, к которой присоединилась и РосКомСвобода.

Силовики продолжают заводить уголовные дела на основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Как отметил адвокат Сергей Бадамшин, недавно были заведены уже шестое и седьмое уголовные дела в его отношении. Обвинение предъявлено только по делу о вымогательстве (пункты «а» и «г» части 2 статьи 163 УК). Общественность, как и в деле Сафронова, видит здесь политическую составляющую, а многие его сторонники считают, что это месть правоохранителей за жёсткую критику в интернете.

В суд направлено уголовное дело с обвинительным заключением прокурора Ульяновской области – в отношении инженера-программиста одной из фирм областного центра, обвиняемого в «публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также в «незаконном хранении боеприпасов».

Как рассказали в надзорном ведомстве, летом и осенью прошлого года обвиняемый размещал в группах популярной социальной сети тексты, содержащие призывы к осуществлению на территории иностранного государства террористической деятельности. Кроме того, он открыто призывал к совершению преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении представителей различных социальных групп. Суть призывов уже традиционно не разъясняется.

Кузбассовца Андрея Митина оштрафовали на 30 тыс. рублей за «неуважение к власти». В комментариях он заявил, что Путин «не шифрует свои планы по геноциду коренного населения».

В Южно-Сахалинске активист Игорь Емельяненко, организатор народного схода в знак солидарности с протестующими в Хабаровске, оштрафован на 2 тыс. рублей по статье 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций»). Емельяненко рассказал журналистам, что изначально его проверяли за видео с оскорблениями в адрес силовиков, участвовавших в силовом разгоне несанкционированных митингов. «Я назвал людей, которые применяют силу к демонстрантам, «солдатами вермахта». Полицейские восприняли это как оскорбление и разжигание ненависти в отношении всех людей в погонах, в том числе сахалинских. Но я дал объяснения, что я так назвал только тех, кто применяет немотивированное и излишнее насилие к мирным демонстрантам. Тогда решили зайти с другой стороны. Обнаружили на странице «ВКонтакте», к которой я уже даже доступа не имею, фото от 2015 года. Это была татуировка — я делал ее фанату клуба ЦСКА. На этой же руке у него была набита свастика. Я не придал этому значение — снял свою работу, а свастика также попала в кадр. За публикацию сегодня оштрафовали».

Псковский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста местного отделения «Яблока» Николая Кузьмина по статье о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за поста «ВКонтакте» о нехватке аппаратов ИВЛ. Об этом рассказал сам Кузьмин, карточка дела опубликована на сайте суда. 16 марта Кузьмин написал, что в местной инфекционной больнице есть всего два аппарата ИВЛ, при этом работает только один.

Активист «в открытом доступе констатировал факт, что при всплеске заболевания пациентам придется рассчитывать только на скрытые ресурсы собственного организма», говорится в протоколе. Именно это высказывание полиция сочла фейковым. В то же время главврач Псковской городской больницы Алексей Васильев подтвердил информацию Кузьмина о числе рабочих аппаратов ИВЛ, добавив, что это соответствует нормативу.

Ведущего Первого канала признали виновным в демонстрации экстремистской символики Евгения Колесова и оштрафовали на тысячу рублей. Колесов ведет программу «Открытие Китая» и возглавляет организацию «Сила закона». Элементы ее символики совпали с символикой одной из запрещенных экстремистских организаций. Сам телеведущий не признал свою вину. Он сказал, что вызвавший нарекания символ его организацией не используется.

Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил к 300 часам обязательным работ местную жительницу Аэлиту Ерохину, которая вела «ВКонтакте» группу «Нет самоизоляции». Об этом «Медиазоне» сообщили в международной правозащитной группе «Агора» со ссылкой на текст приговора.

Ерохину признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации (статья 207.1 УК). По версии следствия, в апреле местная жительница создала группу «ВКонтакте», где призывала пермяков выходить гулять вопреки объявленному режиму «самоизоляции».

«Люди, начинаю флешмоб — #нет самоизоляции. Выходите на улицу, вы имеет на это законное право. Можете в перчатках и масках, может без. Давайте покажем властям, что мы не согласны с этой изоляцией и хотим вернуть нормальный ритм жизни, как и раньше», — писала Ерохина, призывая горожан выкладывать фотографии себя на прогулке.

Блогерше также вменяются комментарии «ВКонтакте», где она отрицала существование пандемии и говорила, что «это все раздуто СМИ, чтобы люди боялись». Ерохина не признала вину.

В начале июля петербургского ЛГБТ-активиста и антифашиста Александра Меркулова арестовали по делу об оправдании терроризма. По версии следствия, молодой человек опубликовал в соцсетях посты в поддержку взрыва в здании ФСБ в Архангельске. У паблика, который ведет Александр, десять подписчиков.

Меркулова отправили в обсерватор в СИЗО «Горелово», на который часто жаловались правозащитники. Знакомые считают, что Александру грозит опасность из-за его сексуальной идентичности.

Следствие отменило арест соадминистратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков.

«Следователем по особо важным делам СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве принято решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Худякова. В течение ближайшего времени (один-два дня) Худяков будет освобожден из-под стражи. Мера пресечения отменена в связи с изменением объема обвинения», — сообщил юрист.

Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.

В Кемерово на блогера Михаила Алферова в середине июля завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). Об этом он рассказал ОВД-Инфо. Следователь усмотрел повод для возбуждения дела в ролике Алферова о праздновании 9 мая — блогер якобы оскорбляет на видео Знамя Победы. Ранее Алферова опросили в рамках проверки по этому делу, он отвечал, что такого не могло произойти, поскольку Знамя находится в музее, куда блогер никогда не ходил.

В постановлении говорится, что блогер «распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества (День Победы в Великой Отечественной войне), а также осквернил символы воинской славы России». На днях Михаила Алферова вызвали на допрос. Он отметил, что следователь не смог объяснить, в чем именно подозревают Алферова, какой символ воинской славы и каким образом он якобы осквернил. Выше мы уже писали о том, что он был оштрафован в июне текущего года за неуважение к власти в ролике про неубранный снег.

Медик скорой помощи из Твери Олег Грек рассказал, что силовики принудительно доставили его на допрос в кубанскую станицу Каневскую из-за репоста в паблике «ВКонтакте». В середине июля Грек вернулся домой после смены на скорой и собирался лечь спать, но тут к нему пришли трое силовиков с постановлением об обыске. Грек сам отдал им компьютер, однако гости сказали, что медику нужно поехать с ними в Краснодарский край. По его словам, силовиков интересовал репост в его паблике «Подслушано у медиков г. Тверь — ТО (ПуМТ)» с упоминанием имени погибшего ребенка, что следствие сочло нарушением неприкосновенности частной жизни.

«Меня посадили в маршрутку вместе с компьютером и повезли в Москву в аэропорт. Я был еле живой от усталости после работы, после второй бессонной ночи, стресса и непонимания, что вообще происходит, в чем и почему я оказался виноват», — рассказал медик.

В московском аэропорту, по словам Грека, силовикам пришлось разобрать его компьютер, потому что авиакомпания не разрешила бесплатно провозить багаж. «Наконец мы сели в самолет с кусками от моего компьютера, где мне доверили держать самую его основную часть — жесткий диск», — вспоминает он.

После прибытия в Краснодар Грека на частной машине отвезли в станицу Каневскую к следователю, которая задала медику «формальные вопросы», после чего сказала, что он может быть свободен. «Когда я спросил, как я должен добраться с Каневской домой в Тверь, куда ехать почти две тысячи километров, следователь ответила, что она не занимается вопросами доставки», — говорит Грек.

Уральский политолог и блогер Фёдор Крашенинников сообщил в своём Facebook о том, что его задержали по обвинению в оскорблении власти (уже повторном).

За мной пришла полиция, остановили на улице.Жду адвоката Алексеи Бушмаков и едем давать показания.Административка по оскорблению власти. Опубликовано Фёдором Крашенинниковым Среда, 22 июля 2020 г.

«Федор Крашенинников — первый в России человек, у которого будет сейчас повторный суд по новым статьям КоАП об оскорблении представителя власти, — отреагировал на этот инцидент политик и один из создателей ОЗИ Леонид Волков. — Там три статьи: 20.1.3-20.1.5. По третьей части уже много кого штрафовали, а вот у Федора сейчас будет четвертая часть, «повторное правонарушение». И там — до 15 суток ареста. То есть в буквальном смысле — за решетку за критику власти в интернете. «Сейчас не 37-й год, в интернете можно писать что угодно, черный воронок не приедет», как совсем недавно говорил (лживый подонок) президент Владимир Путин. Понятно, что людей, которые пишут о власти что-то критическое в интернете — миллионы. Федор тут случайная жертва, решили на нем «отработать» эту новую статью. Выбрали человека известного ради террористического эффекта — чтобы пошире об этом рассказать, побольше людей напугать; типичная для террористов тактика. Федору — сил и удачи. Суд у него сегодня же (екатеринбуржцы, приходите поддержать!), хотя пока даже не известно, о каком комментарии или публикации идет речь».

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Как видим, число наказаний за высказывания в Сети сильно увеличилось за счёт принятых год назад законов о фейках и неуважении к власти, поэтому несмотря на частичную «либерализацию» статьи 282 УК РФ, которая являлась одним из основных источников приговоров и штрафов за «мыслепреступления», количество фактов таких преследований не снижается, а наоборот — растёт. Такую тенденцию заметили эксперты РосКомСвободы ещё в начале текущего года. Масла в огонь российской «интернет-инквизиции» подлила ещё кампания по борьбе с «коронафейками».

Между тем, депутаты расширили перечень понятий, подпадающих под экстремизм, и в скором времени россиян ждёт усиление наказаний за публикации в интернете, если власти увидят в них «призывы к отчуждению территорий». Причем за высказывания в Сети наказание будет суровей, чем в офлайне. Интересен тот факт, что несмотря на ужесточение антиэкстремистского и антитеррористического законодательства, наблюдается рост такого рода преступлений. Как сообщает МВД РФ, первое полугодие текущего года количество первых выросло более чем на 40%, вторых — почти на 22% (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Поэтому говорить о снижении числа приговоров и штрафов за слова, оставленные в Сети, не приходится.

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