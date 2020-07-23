Роскомнадзор: указание о СМИ-«иноагенте» должно быть вдвое крупнее заголовка

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В середине июля текущего года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован для общественного обсуждения проект нового приказа Роскомнадзора, на который первым обратил внимание информационно-аналитический центр «Сова». Документ посвящен форме указания на то, что распространяемое в СМИ сообщение создано и/или распространено СМИ-«иностранным агентом» (иностранным СМИ-«иноагентом» либо российским юрлицом-«иноагентом», его представляющим). В пояснительной записке сказано, что проект приказа разработан в целях реализации положений федерального закона №426-ФЗ (от 02.12.2019), касающихся работы соответствующих СМИ.

«Проект приказа устанавливает Форму указания на то, что сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, требования к размещению и порядок размещения такого указания», — также говорится там.

Согласно проекту приказа, теперь каждое сообщение СМИ-«иноагента» должно сопровождаться уведомлением следующего содержания:

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».​​

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Это текстовое указание должно размещаться перед началом самого сообщения, но под заголовком. При этом размер его шрифта должен вдвое превышать размер шрифта заголовка и текста сообщения, цвет шрифта должен быть контрастным по отношению к фону, не допускается наложение указания на иные изображения и материалы.​

В аудиовизуальной продукции уведомление должно демонстрироваться в начале трансляции материала СМИ-«иноагента» и после каждого перерыва в трансляции (например, после рекламной паузы). При этом продолжительность демонстрации должна составлять не менее 15 секунд, размещаться уведомление должно по центру экрана не менее на 20 % его площади, шрифт должен быть контрастным, а наложение уведомления на другие изображения и материалы не допускается.​

В аудиопродукции аналогичное звуковое уведомление должно передаваться также перед сообщением СМИ-«иноагента» и при каждом возобновлении трансляции. Согласно проекту приказа, в этих уведомлениях не допускается применение технологий по ускорению речи, уровень их громкости должен быть не ниже уровня громкости самого сообщения СМИ-«иноагента», а наложение уведомления на иную аудиопродукцию не допускается.​

«Мы полагаем, что как само введение в законодательство статуса СМИ-«иностранных агентов», так и столь жесткие требования к распространению их материалов свидетельствуют о прогрессирующем наступлении на свободу слова в России», — заявляет «Сова».

Дата окончания общественного обсуждения — 30 июля 2020 г. Свои пожелания и замечания вы можете оставить на странице документа.

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